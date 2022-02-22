林姿妙官邸40天內遭2次搜索　國民黨：別讓司法淪為選舉工具！

▲宜蘭縣長林姿妙。（圖／翻攝林姿妙臉書）



記者杜冠霖／綜合報導

宜蘭縣長林姿妙22日上午官邸再度遭到宜蘭地檢署搜索，因此缺席一早的縣務會議，而除了林姿妙以外，其二兒子、女兒都被帶走約談。對此，國民黨文傳會表示，林縣長官邸於40天內遭到兩次大動作搜索，至今卻沒有具體的證據，「民進黨政府不應將司法、檢調系統做為選舉工具，讓政治的黑手介入司法。」

林姿妙22日被檢調約談，其二兒子、女兒、農業處長、財政稅務局長、交通處長等人，也都被帶回。且林姿妙等人上月才因涉捲入機6貪汙弊案，遭到檢廉搜索，建設處代理處長吳朝琴、農業處農務科長吳東原遭到法院裁定收押禁見。不過，由於全案目前仍在偵辦中，詳細相關案情仍有待檢警進一步調查釐清。

國民黨表示，檢調在沒有具體證據的情形下，兩次大動作搜索林姿妙官邸，已經嚴重違背比例原則，更有違憲法上的「法治國原則」。此外，三番兩次的搜索，已經嚴重干擾縣政的正常推動、打擊縣府同仁為民服務的士氣，此舉影響宜蘭縣45萬縣民福祉甚鉅。

國民黨文傳會表示，林縣長官邸於40天內遭到兩次大動作搜索、約談，而搜索兩次至今也沒有具體的證據，實有違「比例原則」。鑑於台灣將於年底舉辦重大的地方選舉，國民黨呼籲民進黨政府，不應將司法、檢調系統做為選舉工具，讓政治的黑手介入司法。

國民黨表示，近日來民進黨政府動用各種監察、警察、檢調打壓在野黨的作為不斷，年底就是地方公職人員選舉，令人不禁懷疑民進黨政府將檢、警、調，甚至監察等國家機器做為選舉工具，將原本應維護正義的機關，變成打擊異己、抹黑對手的黑手，「綠營應儘速將政治黑手撤離司法，還給台灣人民一個公平、公正的司法環境！」