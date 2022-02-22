　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林姿妙官邸40天內遭2次搜索　國民黨：別讓司法淪為選舉工具！

▲▼宜蘭縣長林姿妙。（圖／翻攝林姿妙臉書）

▲宜蘭縣長林姿妙。（圖／翻攝林姿妙臉書）

記者杜冠霖／綜合報導

宜蘭縣長林姿妙22日上午官邸再度遭到宜蘭地檢署搜索，因此缺席一早的縣務會議，而除了林姿妙以外，其二兒子、女兒都被帶走約談。對此，國民黨文傳會表示，林縣長官邸於40天內遭到兩次大動作搜索，至今卻沒有具體的證據，「民進黨政府不應將司法、檢調系統做為選舉工具，讓政治的黑手介入司法。」

林姿妙22日被檢調約談，其二兒子、女兒、農業處長、財政稅務局長、交通處長等人，也都被帶回。且林姿妙等人上月才因涉捲入機6貪汙弊案，遭到檢廉搜索，建設處代理處長吳朝琴、農業處農務科長吳東原遭到法院裁定收押禁見。不過，由於全案目前仍在偵辦中，詳細相關案情仍有待檢警進一步調查釐清。

國民黨表示，檢調在沒有具體證據的情形下，兩次大動作搜索林姿妙官邸，已經嚴重違背比例原則，更有違憲法上的「法治國原則」。此外，三番兩次的搜索，已經嚴重干擾縣政的正常推動、打擊縣府同仁為民服務的士氣，此舉影響宜蘭縣45萬縣民福祉甚鉅。

國民黨文傳會表示，林縣長官邸於40天內遭到兩次大動作搜索、約談，而搜索兩次至今也沒有具體的證據，實有違「比例原則」。鑑於台灣將於年底舉辦重大的地方選舉，國民黨呼籲民進黨政府，不應將司法、檢調系統做為選舉工具，讓政治的黑手介入司法。

國民黨表示，近日來民進黨政府動用各種監察、警察、檢調打壓在野黨的作為不斷，年底就是地方公職人員選舉，令人不禁懷疑民進黨政府將檢、警、調，甚至監察等國家機器做為選舉工具，將原本應維護正義的機關，變成打擊異己、抹黑對手的黑手，「綠營應儘速將政治黑手撤離司法，還給台灣人民一個公平、公正的司法環境！」

►770元住南院旅墅爽玩嘉義！

ET快訊
馬爾濟斯遭4犬扯落　女主人看牠活活被咬死
國三小客撞2車引擎削去大半　女乘客傷重慘死
快訊／不敵雨勢！　IG秘境「沙美摩洛哥」倒塌
男星賣NTF「賺1億4千萬」！　嗆周杰倫：我贏了歹勢
屏東7億毒品走私！　2警撿毒口吐白沫還傻笑
首例！高雄防疫旅館員工疑清消中毒　重症搶命恐失能
獨／童仲彥爆謝和弦要選議員！　新婚感謝祭「續拍片」
新北童幫植物人父籌到500萬！恐被取消低收資格　社會局回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高金素梅公開表態「不會選高雄市長」　高市藍議員扼腕

最新民調出爐！盧秀燕拿下近5成支持度　綠營派誰都被輾壓

現在想2024都國民黨敗類？　趙少康被點名親回：我盡量少講黨的事情

快訊／「我不會去選高雄市長」　高金素梅：信守對族人的承諾

宋楚瑜被爆瑞士存款4.15億元　黃珊珊：不要繪聲繪影

獨／童仲彥澄清「我沒有很短」　親授撩到長腿嫩模秘訣

獨／童仲彥新婚感謝祭「續拍片」　爆謝和弦將選議員

民進黨屏東初選　莊瑞雄嗆周春米：民調藍綠通吃「不能黑白不分」

林姿妙官邸40天內遭2次搜索　國民黨：別讓司法淪為選舉工具！

跨國同性婚姻至今未合法　監委盼放寬依親居留成人之美

KID求婚東區妹仔「我是最幸福的人」　兩人對看爆哭...一定要幸福喔♥♥

寄居蟹背「透明殼」構造看光光　卵會左右搖晃...搬家畫面曝！

明道拍片「怒飆童星髒話」！　 星媽800字「還原真相」：請原諒我的過失

Ella狂嗆「瘦子是智障！」考他背12生肖 「人一生遇幾次犯太歲」　解接怒：看你活多久！

陶晶瑩又沒約小S！揪賈靜雯「開直播」　網友「約孫芸芸？」她：Good idea～

恐怖前女友10度潑漆、砸車　提汽油桶淋鐵門縱火報復！

無辜汪從卡車摔下後車急剎　高速公路團結救狗緊急送醫

氣溫1°C！在日台灣人煮控肉飯　送暖給東京街友：他們吃很香

新北板橋氣爆！火舌猛衝出　1女燒成焦屍亡、2人受傷

《山友》3女「又唱又跳」崔始源凍未條　鄭恩地：你變固定嘉賓了...他臉秒垮XD

高金素梅公開表態「不會選高雄市長」　高市藍議員扼腕

最新民調出爐！盧秀燕拿下近5成支持度　綠營派誰都被輾壓

現在想2024都國民黨敗類？　趙少康被點名親回：我盡量少講黨的事情

快訊／「我不會去選高雄市長」　高金素梅：信守對族人的承諾

宋楚瑜被爆瑞士存款4.15億元　黃珊珊：不要繪聲繪影

獨／童仲彥澄清「我沒有很短」　親授撩到長腿嫩模秘訣

獨／童仲彥新婚感謝祭「續拍片」　爆謝和弦將選議員

民進黨屏東初選　莊瑞雄嗆周春米：民調藍綠通吃「不能黑白不分」

林姿妙官邸40天內遭2次搜索　國民黨：別讓司法淪為選舉工具！

跨國同性婚姻至今未合法　監委盼放寬依親居留成人之美

羅力、威迪茲卡在體育署專案審核　優瑪近日來台

洗臉卸妝新品5款推薦！抹茶洗顏粉、玫瑰精油洗出肌膚柔嫩明亮

難超車台積電！　傳三星3奈米製程「缺乏專利IP」卡關

單親童獲500萬善款將被取消低收資格　社會局緊急做出暖心決定

一年未自然懷孕為不孕　六類型人靠中醫扭轉

警出奇招...人形立牌+分隔護爛　139縣道「死亡彎道」車禍減半

限時5天！她曝麥當勞「香菜冰旋風」獨門吃法：會上癮

加碼龍蝦吃到飽！十二廚下午餐買一送一只到3／31　餐券2張可抵3人

《實力至上主義教室》銷量破600萬　動畫續篇登場...網：會魔改嗎

醫材本土化！元智研發齒科用新材料「降低30倍成本」

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

政治熱門新聞

法院認證「背後傳球不正常」　葉毓蘭痛批：可笑

宋楚瑜遭外媒爆瑞士銀行有4億元　趙怡翔：當公職存款從哪來的？

民進黨「最強活棋」低調入黨！　蔡英文親自邀請推薦

嫌高端疫苗做太慢！陳時中：浩鼎案刨根生技業惡果

快訊／新北+4分佈三重、蘆洲、新店　Ct值最低15.25

林崑海遺孀感應「海董想開車」

基隆捷運定案！蘇貞昌宣布南港八堵段設13站　經費425億

快訊／宋楚瑜遭爆瑞士存款4.15億　親民黨3點駁斥：再講就告

陳時中為高端抱屈　柯文哲酸這句

屢傳家暴仍梅開三度　童仲彥入獄前娶嬌妻：女孩都想嫁我

陳部長變陳市長？　最新民調出爐！對上蔣萬安他最有機會突圍

台灣民意／蔡英文聲望坐回50.3％　國民黨「由藍轉白」負氣出走潮

宋被爆瑞士存4.15億　柯：黃當年才大四

一圖看懂五股泰山輕軌　拚2030年完工

更多熱門

相關新聞

林姿妙官邸再被檢方搜索　民進黨：國民黨應正視執政縣市弊案問題

林姿妙官邸再被檢方搜索　民進黨：國民黨應正視執政縣市弊案問題

國民黨執政首長陸續傳出涉入弊案，國民黨主席朱立倫22日號召80位律師，要替執政縣市首長維護清白。對此，民進黨發言人周江杰表示，今早宜蘭縣長林姿妙官邸才被檢方搜索，國民黨應正視藍營執政縣市屢傳疑似弊案問題。

朱立倫：「內鬥黨」非玩笑而是危機

朱立倫：「內鬥黨」非玩笑而是危機

快訊／林姿妙、兒女、3處長「遭帶走約談」

快訊／林姿妙、兒女、3處長「遭帶走約談」

快訊／朱立倫組80人中央律師團　迎戰民進黨司法追殺

快訊／朱立倫組80人中央律師團　迎戰民進黨司法追殺

朱立倫稱現在想2024是黨內敗類　張亞中：難道趙少康是敗類嗎？

朱立倫稱現在想2024是黨內敗類　張亞中：難道趙少康是敗類嗎？

關鍵字：

林姿妙檢調國民黨

讀者迴響

熱門新聞

美食節目主持人驚傳驟逝「享年54歲」電視台證實了！

男大生加護病房驚見「章魚觸手爬出」　醫：我也看過

好市多人氣商品「限購」取消　女會員爽搬整箱

「7生肖」逢九恐多災　10招化解

陳建州被爆售松山豪宅　經紀人回應了

台中7少年拿球棒狂砸2名車！　「扯出顏正國」警方說話了

王嘉爾爆熱戀雨琦！家裡過夜「打包浪漫玫瑰」

蘇友謙欠丟丟妹3網紅「上百萬業配費」！

《艋舺》流氓戲外更狠　開槍輾屍勒索全都來

台大生找副教授聊　驚見老師已身亡

江宏傑生日趴「重量級嘉賓現身」！

初戀大腿內側現2字刺青！處男新郎崩潰

台南三井買衣服！回家一穿崩潰「我不是台南人啊」

女大生激戰後告性侵　運將背出私密事過關

淡水高爾夫球場傳下雪？警方回應了

更多

最夯影音

更多
KID求婚東區妹仔「我是最幸福的人」　兩人對看爆哭...一定要幸福喔♥♥

KID求婚東區妹仔「我是最幸福的人」　兩人對看爆哭...一定要幸福喔♥♥
寄居蟹背「透明殼」構造看光光　卵會左右搖晃...搬家畫面曝！

寄居蟹背「透明殼」構造看光光　卵會左右搖晃...搬家畫面曝！

明道拍片「怒飆童星髒話」！　 星媽800字「還原真相」：請原諒我的過失

明道拍片「怒飆童星髒話」！　 星媽800字「還原真相」：請原諒我的過失

Ella狂嗆「瘦子是智障！」考他背12生肖 「人一生遇幾次犯太歲」　解接怒：看你活多久！

Ella狂嗆「瘦子是智障！」考他背12生肖 「人一生遇幾次犯太歲」　解接怒：看你活多久！

陶晶瑩又沒約小S！揪賈靜雯「開直播」　網友「約孫芸芸？」她：Good idea～

陶晶瑩又沒約小S！揪賈靜雯「開直播」　網友「約孫芸芸？」她：Good idea～

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面