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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

現在想2024都國民黨敗類？　趙少康被點名親回：我盡量少講黨的事情

▲朱立倫、趙少康。（圖／記者李毓康攝）

▲朱立倫、趙少康。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席朱立倫近日稱國民黨是內鬥黨，直言現在想2024都是黨內敗類，被部分人士聯想是指中廣董事長趙少康。對此，趙少康表示，朱立倫講的沒有錯，沒有2022就沒有2024，自己願意支持他，相信朱能讓國民黨傳變成「內鬥外行，外鬥內行」。趙少康也說，今天不管講什麼都會被貼上砲打黨中央、不團結，「所以我對黨的事情盡量少講，能不講就不講。」

朱立倫近日在國民黨「2022黨務幹部共識營」北區場致詞時，開玩笑說「國民黨應該改名內鬥黨，全世界最有名的內鬥黨就叫中國國民黨，最喜歡內鬥」；但朱也說，這是一個恥辱，一定要改。此外，面對地方黨工要求對2024表態，朱立倫則舉例，民進黨是看到獵物一起打下來再搶，但國民黨則是看到獵物就先互砍，並稱現在想2024都是黨內敗類，2022沒有贏，就沒有2024。

朱立倫22日受訪時又指，稱內鬥黨非開玩笑，而是事實，也是最大危機。國民黨讓支持者最失望的就是長期不能夠團結，尤其許多人喜歡炮口對內，搞內鬥，所以他才一再要求黨員炮口對外、團結一致。

由於趙少康去年宣布競選國民黨主席時，說自己的目標是選2024，因此有部分人士認為，朱的一番話是在指趙少康。對此，趙少康22日下午被問到，朱立倫說現在想2024都是敗類，會不會覺得不太公平？

趙少康回應，「不會！」當時他要選黨主席，而選黨主席要有號召，否則自己離開政治那麼久，憑什麼選，所以講了2024選總統的目標，後來沒資格選（黨主席），就擺下來了。趙說，朱立倫講的沒有錯，沒有2022就沒有2024，甚至他自己認為，2022就算成功，2024不一定成功；看看2018年國民黨拿下14個縣市長、19個縣市議長，結果2020年也輸了。

趙少康也強調，現在大家集中力量把2022選好，這是對的，也願意來支持朱立倫。

至於朱立倫說國民黨變內鬥黨，趙少康說，這是國民黨長久以來的問題，以前就有國民黨「外鬥外行，內鬥內行」的批評，既然大家有這樣的體認，就非團結不可。一句話，團結不一定會贏，但不團結一定不會贏，所以在這情況下，以朱立倫高度跟能力，一定可以轉變國民黨，變成「內鬥外行，外鬥內行」，而這個鬥是指競爭，發揮戰爭精神要跟民進黨競爭，國民黨既然在野了，只有不斷競爭才有可能贏。

趙少康也表示，今天不管講什麼都會被貼上砲打黨中央、不團結，「所以我對黨的事情盡量少講，能不講究不講。」

媒體追問，畢竟要超前部署，且也有人說朱立倫也是2024可能人選，敗類兩字會太重？趙少康指出，其實看整個朱立倫發言，其實是朱有點自清的味道，所以不需要對號入座，主要朱自己給自己，以及給黨的勉勵，就是要把2022選好。

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