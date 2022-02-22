「內鬥黨」非玩笑而是危機　朱立倫：支持者失望國民黨長期不團結

▲國民黨主席朱立倫22日上午受訪。（圖／國民黨提供）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席朱立倫日前在「2022黨務幹部共識營」北區場致詞時，戲稱國民黨是內鬥黨，還直言現在想2024都是黨內敗類，引起討論。對此，朱立倫今（22日）表示，這已經不是個笑話，而是事實、國民黨最大危機，所以他才一再要求黨員砲口對外、團結一致。

朱立倫日前在上述共識營中談到「蔣經國路線」，開玩笑說「國民黨應該改名內鬥黨，全世界最有名的內鬥黨就叫中國國民黨，最喜歡內鬥」；但朱也說，這是一個恥辱，一定要改。此外，面對地方黨工要求對2024表態，朱立倫則舉例，民進黨是看到獵物一起打下來再搶，但國民黨則是看到獵物就先互砍，並稱現在想2024都是黨內敗類，2022沒有贏，就沒有2024。

對此，朱立倫22日受訪回應，國民黨讓支持者最失望的就是長期不能夠團結，尤其許多人喜歡砲口對內，搞內鬥，這已經不是個笑話，而是事實，所以他才一再要求黨員砲口對外、團結一致。

「如果對年底選舉國民黨不能夠團結，如何能號召更多支持者？」朱立倫表示，這是藍營當前最重要要去努力的，否則民眾對國民黨「內鬥黨」的戲稱，或前高雄市長韓國瑜開玩笑說是要叫「螃蟹黨」，這已經不是笑話，而是最大危機。

針對台灣民意基金會最新民調，顯示國民黨支持度被民眾黨超車；而《美麗島電子公報》最新民調也指，現在國民黨的民眾反感度是4個政黨（國民黨、民進黨、民眾黨、時代力量）中最高。

朱立倫認為，一方面國民黨要團結，讓民眾有信心，提出的每項政策，不能只是少部分人的意見，而是獲得社會多數人的認同，尤其國民黨要越往中間路線、社會大眾肯定的路線。

朱立倫舉例，國民黨近日針對物價、高房價、低薪及通貨膨脹等議題，這是民眾有感的，要多站在人民一方，國民黨會獲得更多支持，何況藍營有多位優秀的縣市長、從政同志在各方面都獲得社會大眾肯定，「我們多讓民眾有感，就會獲得更多人支持」。