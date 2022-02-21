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溫柔經濟當道！君綺以「安心醫美」為核心價值的模範生　

▲▼2021企業品牌聲望大調查,君綺醫美。（圖／品牌提供）

▲君綺醫美副總郭珮甄強調：以「擇善與利、真心圓滿」為核心價值，希望在獲利過程中能堅守善良。（圖／品牌提供）

主打專業整形外科醫師團隊聞名、率先提倡「安心醫美」理念的君綺醫美診所，強調「健康安全」為根基，重視顧客滿意度並持續優化服務品質，此次一舉榮獲《東森新媒體ETtoday》主辦的「2021企業品牌聲望大調查」最佳人氣獎、最佳品牌獎及永續經營獎等三項大獎，顯示品牌經營有成，獲得消費者高度肯定與信任感。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,君綺醫美。（圖／品牌提供）

君綺醫美副總郭珮甄說明，君綺醫美品牌至今已有20年之久，早期因左旋C保養品大賣而注意到女性美容市場的潛力，直到2008年於台北車站商圈成立第一家「君綺醫美診所」主打專業整形外科團隊成功樹立品牌形象，爾後，連年展店，甚至遠至高雄拓點。

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愛惜羽毛　重視醫療風險管理與企業責任

由於團隊皆為醫界出身，不僅以卓越技術為見長，也格外愛惜羽毛，特別重視醫療風險管理與企業責任，堅持使用100%原廠正貨，由於客源穩定、叫貨量大因此屢獲國際原料大廠頒發「正貨冠軍」肯定，並享有「台灣醫美龍頭」盛名。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,君綺醫美。（圖／品牌提供）

▲「醫師技術是透過經驗累積出來的。」君綺醫美耕於多年的口碑，也建立了有互信基礎的醫病關係。（圖／品牌提供）

因與原廠合作密切，經常成為廠商新品技術示範教學診所，君綺醫美本身也相當重視醫生培訓，在疫情發生前，每年都會送醫師出國交流技術2次，隨時更新第一手醫美技術；為確保醫師執行手術的合法性及消費者權益，特別成立「品保部」專門把關院內所有新進儀器、醫材原料皆合法合規。

此外，君綺醫美集團內100多名醫師全為整形外科專科醫師，麻醉師也嚴選主任級醫師合作，其中松江南京分館更是由台大整形外科出身的陳振坤院長主導，以教學級設備、無塵室等高規格建造手術室，並使用最新的生命監測儀器，確保消費者術前術後健康及安全。

以教學級設備、無塵室等高規格建造手術室

「醫師技術是透過經驗累積出來的。」郭珮甄補充，君綺醫美建立起的口碑不光只是客流量大、客源穩定，另一方面也讓醫師累積豐富臨床經驗持續精進技術，因而建立有互信基礎的醫病關係，使醫師願意深耕於此，而舊客也會主動推薦新客找熟識的醫師，形成業內正向循環。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,君綺醫美。（圖／品牌提供）

▲醫美產業蓬勃發展，各式亂象層出不窮，君綺醫美提倡「安心醫美」，致力教育消費者正確醫美消費觀，獲獎無數。（圖／品牌提供）

郭珮甄表示，君綺醫美不僅重視這次企業調查評選結果，平時也非常重視客戶滿意度，甚至是各分店的Google評論，「所有好的我們都會努力維持，不好的就調整。」品牌也重視會員資料的整合，像是發展電話call客，經營半年以上未回店消費客人提供優惠方案等，提升回流率高達30%；而在服務細膩度方面也會提前規劃旺季緩衝計畫，像是因應年前業務量爆發，為縮短客戶等待時間，君綺不僅會主動告知預計等待時間、代為訂餐、甚至安排美睫師服務…降低顧客空等可能產生的不悅感。

郭珮甄透露，君綺醫美看好近年女力爆發，許多女性不論在收入或是自我實現各方面都明顯比以往提升，未來也不排除主攻「溫柔經濟」，發展女性平台滿足更多現代女性的需求。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,君綺醫美。（圖／品牌提供）

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