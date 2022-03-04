「上校爺爺」秘傳食譜延續90年！肯德基堅持+創新精神獲高人氣

▲肯德基把「預訂快取」服務升級，打造速食業第一個「智能快取櫃」，做到真正零接觸。

以炸雞起家，肯德基創辦人哈蘭德·桑德斯上校（Harland David Sanders）當年在家中廚房創造了一份秘密食譜，如今這份令人吮指的好滋味延續超過90年，在全球都能嚐到。而讓消費者熱愛的蛋撻，第一個開賣的市場就在台灣，如今台灣仍是全球蛋撻銷售冠軍。肯德基除了珍惜傳統傳承精神，也樂於創新求變，因此獲得超高人氣。

投入最大熱誠為消費者打造每一次的服務體驗

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肯德基創辦人哈蘭德·桑德斯上校，也就是如今家喻戶曉的「肯德基爺爺」，1930年在家中廚房創造了一份秘密香草和調料的食譜，獨門的手工裹粉工法，讓每一口炸雞都能酥脆多汁；如今在全球超過145個國家和地區、2萬5千多家餐廳都能品嚐。

在台灣，肯德基由怡和餐飲集團代理，旗下經營品牌包括KFC肯德基、Pizza Hut必勝客及PHD，業務遍佈香港、澳門、緬甸、台灣及越南，營運超過900家分店，有約27,000多名員工。無論是美食的味道、細心的服務，嚴格的食品安全，都投入最大熱誠來為消費者打造每一次的服務體驗。

▲肯德基投入最大熱誠來為消費者打造每一次的服務體驗。（圖／品牌提供）

肯德基也充滿創意和創新精神，多年來持續與不同品牌跨界合作開發新產品，例如「青花椒香麻脆雞」、「台酒花雕紙包雞」都受到好評。值得一提的是，台灣是肯德基全球第一個賣蛋撻的市場，至今台灣仍是肯德基全球蛋撻銷售第一。

打造速食業第一個「智能快取櫃」 做到真正零接觸

2020年新冠疫情來襲，肯德基把「預訂快取」服務升級，將OMO（線上線下整合）概念做更緊密結合，打造速食業第一個「智能快取櫃」，做到真正零接觸。2021年台灣疫情嚴峻，肯德基更是速食業第一個推出「零接觸外送」服務，從訂購介面改善、餐點加封條；還要求外送員隨身攜帶折疊椅，把餐點放在門外的折疊椅上，等消費者開門取走餐點後再收回。

▲台灣是肯德基全球第一個賣蛋撻的市場，至今台灣仍是肯德基全球蛋撻銷售第一。（圖／品牌提供）

台灣肯德基也發揮社會企業精神，投入公益，包括太魯閣事件發生後，還有疫情嚴峻之際，均發動發動全台門市募集活動，號召捐出餐點給相關團體與醫療單位。近年也與台灣世界展望會聯手，打造愛心餐券認購活動，將募得餐券全數捐贈給台灣世界展望會。

此次獲得「2021企業品牌聲望大調查」最佳人氣獎、最佳品牌獎、永續經營獎，台灣肯德基表示，「本著以客為本的精神，消費者的期待就是肯德基的期待，粉絲頁的一個讚、對店員的一個微笑、一個獎項，都是對肯德基的認同。」未來也秉持「創新突破，永不設限」的精神，持續提供優質的產品與服務。