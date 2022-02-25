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超過130年造車底蘊　Mercedes-Benz奠定德系豪華車標竿

▲▼2021企業品牌聲望大調查,賓士。（圖／品牌提供）

▲Mercedes-Benz賓士已連續多年在各大小獎項獲得肯定。（圖／品牌提供）

儼然是台灣車迷心目中「成功」的代名詞，Mercedes-Benz賓士在《東森新媒體ETtoday》舉辦的舉辦的「2021企業品牌聲望大調查」中，於「最佳人氣獎」、「最佳品牌獎」與「永續經營獎」3大項目中均獲佳績。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,賓士。（圖／品牌提供）

作為有著超過130年深厚造車底蘊的德系豪華車指標品牌，Mercedes-Benz賓士不只是單純的「汽車製造商」，一舉一動更是深刻影響汽車文化發展，而面對汽車行業百年一遇的重大轉變，賓士也持續發揮其領導地位的影響力，勾勒出整個行業的未來發展。

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讓「車」進一步昇華為「社會文化」象徵

Mercedes-Benz賓士已連續多年穩坐台灣豪華車品牌龍頭，綜觀其發展軌跡，從早年以德國車耐用可靠打下口碑基礎、再到成功人士追求的人生目標，讓「車」進一步昇華為「社會文化」象徵。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,賓士。（圖／品牌提供）

▲面對汽車產業百年一遇的重大轉變，Mercedes-Benz賓士也將以電動子品牌「Mercedes-EQ」，規劃出完整的電能未來藍圖。（圖／品牌提供）

光是在2021年，台灣就賣出了27,879輛Mercedes-Benz賓士新車，在豪華車級距中市佔率高達29.8%，同時在豪華車款銷售前10強中佔有4個席次，更顯現出國內車迷對Mercedes-Benz的喜好。

規劃未來藍圖　為品牌電動化發展做準備

隨著汽車產業快速轉向電動化領域，有著超過130年歷史的Mercedes-Benz賓士也以純電子品牌「Mercedes-EQ」，規劃出完整的電能未來藍圖，除了銷售中的EQC豪華電動休旅車之外，2022年上半年也將導入EQS旗艦電動房車，並在下半年帶來EQE、EQB與EQA等各級距純電豪華車款，並且全台將有23間展示中心、14間授權服務廠、14座DC直流快充站，為品牌電動化發展做好一切準備。

當然Mercedes-Benz賓士的形象不僅僅來自於車款本身，「以人為本」的初心也是成功關鍵，透過銷售顧問、服務顧問、產品專家、服務廠技師、系統技師、診斷技師等訓練有素的團隊，以顧客出發的角度，為每位車主打造尊榮的旅程。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,賓士。（圖／品牌提供）

▲Mercedes-Benz賓士在台灣車迷心中不只是「德系豪華車」，更是成功人士追求的人生目標。（圖／品牌提供）

今年台灣賓士更斥資打造佔地950坪的教育訓練中心，每年可提供超過29,000人次、71,000個訓練時數，確保所有員工的專業能力與服務品質都在水準之上，另外零件物流中心也擴充至現有的3倍大，可滿足國內34萬名Mercedes-Benz賓士車主的保修需求，無論是新車或古董車都能免除漫長的待料時間，讓用車體驗更加完善。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,賓士。（圖／品牌提供）

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