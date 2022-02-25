SOGO稱霸東區30年靠「細心服務」　百貨不只有商品、還有感情

▲超過30年的SOGO百貨，一直以來都是台北東區的代名詞。（圖／品牌提供）

從1987年SOGO忠孝館開業之後，「SOGO百貨」就成為台北人稱東區商圈的代名詞，標榜著日式的貼心服務，SOGO收服了東區貴婦與周邊居民的心，30年後仍人氣不墜，在《東森新媒體ETtoday》舉辦的「2021企業品牌聲望大調查」中，備受網友肯定。

堅持到底的日式貼心服務，從小地方就能看出。SOGO忠孝館是全台唯一留有電梯小姐服務的百貨公司，業者之前曾說，最開始應該是因循日本SOGO的制度，但演變至今應該可以解釋成「貼心的細節服務」。

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客戶忠誠度高 1坪空間創造80萬元業績

其實電梯小姐的服務不僅是按按鈕而已，同時也提供客人諮詢與即時的服務支援，SOGO店內有許多忠誠的高齡長輩與家庭客，在一開始邁入電梯空間時，就能享受百貨的日系服務，「就是覺得有股安心感。」常客蔡小姐補充：「想要去什麼櫃位也可以問他們，帶小孩來逛擠電梯也能很安心。」

▲業界人士指出，SOGO團隊最強的核心能力，就是「非常知道他們的顧客需要什麼、喜歡什麼」。



更別說有些櫃姐與客戶早就成了朋友，有時客戶來櫃上不一定是要買東西，是為了跟櫃姐話家常；專業服務或試著解決客人問題只是最基礎的事，給顧客的信賴與安心感才是無法取代的。

就是因為如此，SOGO客戶的忠誠度極高，忠孝館至今仍次無人能出其右的坪效王，平均1坪空間可以創造80萬元的營收，從2020年開始，SOGO忠孝啟動10年來最大改裝，先從美食街開始，寧可砍掉櫃位讓出空間，營造出具質感的座位區，是跟上目前百貨趨勢的第一步。

最強核心能力：非常知道顧客需要什麼

2021年更史無前例的封住1樓「含金量極高」的化妝品櫃位一整個月，將近600坪的空間重新規劃43個美妝品牌，加上二樓規劃的10個頂級香氛、香水品牌，打造最強的化妝品專櫃組合，改造的巧妙之處，就是整體空間不但變的明亮精緻，更讓原來的老客戶仍然有「熟悉感」，不會找不到原有喜愛的品牌。

業界人士指出，SOGO團隊最強的核心能力，就是「非常知道他們的顧客需要什麼、喜歡什麼」。從品牌引進、櫃位規劃甚至到周年慶的來店禮，都判斷的相當精準。

▲面對信義區持續打造年輕客層的購物意象，SOGO也持續強化APP內容與打造線上購物平台，並持續打造企業形象。



面對信義區持續打造年輕客層的購物意象，SOGO也持續強化APP內容與打造線上購物平台，並持續打造企業形象，包括針對供應商、承租廠商的制式合約中，全面訂定企業社會責任條款與供應商企業社會責任承諾事項，創造更加永續的環境。並且會將品牌的商品安全報告於網站公開，讓消費者可以安心查詢，也是首間停止提供美食街美耐皿餐具的百貨。

服務舊客戶與開發新一代客層，SOGO目前正慢慢動起來，且東區商圈即將迎來的新百貨商場，讓業界更看好未來該商圈的消費發展，這間超過30年的百貨將越來越年輕，帶領其他全台分店創造SOGO新形象。