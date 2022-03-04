新增休閒與外帶門市！21風味館三路進擊　目標成為本土第一烤雞品牌

▲「21風味館」品牌精神定調為「活力、美味、價值」三大核心，發展各式鮮雞美味特色料理。（圖／品牌提供）

烤雞是讓令人回味無窮的味道，除了傳統市場與大賣場所販售的烤雞，統一超商旗下「21風味館」所主打就是烤雞，普遍受到網友稱讚「靠口味穩紮穩打」獲得好評。

「21風味館」最早在1995年由統一企業及凱友投資出資成立，品牌名為「21世紀西式健康快速餐廳」，2003年改為「21世紀風味館」，期望擴大西式速食領域，發展為以烤雞為主力產品的連鎖餐廳。2013年，品牌精神定調為「活力、美味、價值」三大核心，運用核心烘烤技術，發展各式鮮雞美味特色料理。2016年11月，品牌再度更名為「21風味館」。

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餐飲環境不斷改變 「21風味館」不斷調整

面對餐飲環境不斷改變，「21風味館」也不斷調整，2016年在統一時代百貨開出首家快速休閒餐廳「21PLUS」。21風味館表示，21PLUS籌畫近2年時間，觀察到消費者除了重視服務與餐點品質，用餐環境亦是考量因素，因而把空間升級成快速休閒型態的餐廳，菜色強調用在地新鮮食材製成，目前多達9種主餐、9種配餐及6款飲品，以招牌料理－跳舞烤雞為例，結合21種天然香料堆疊，再外層刷上辣醬沾醬，適合2到3人聚會享用。

▲統一超商旗下「21風味館」所主打就是烤雞，普遍受到網友稱讚「靠口味穩紮穩打」獲得好評。（圖／品牌提供）

不是只有升級門市空間，21風味館和21PLUS還進軍7-ELEVEN門市而開發出新品牌「21TOGO」，主打便利即時與餐點現場調理，除了提供外帶服務，坎城門市內也設有座位，方便民眾於店內用餐。販售餐點部分導入香草烤半雞、香草烤雞腿、香脆炸雞、薯霸，並針對超商客群獨家開發輕食，如香草雞腿排佐時蔬貝殼麵、香料烤時蔬佐雞腿排，此外還有黃金烤地瓜、蒜香烤蔬菜、香燻雞翅共9種品項，單點價格在39到199元，還可加20元或65元升級為套餐。目前21TOGO已有3據點，仍在陸續擴點中。

▲21風味館和21PLUS還進軍7-ELEVEN門市而開發出新品牌「21TOGO」。（圖／品牌提供）

「分享美味的幸福」為企業理念

面對未來，「21風味館」不只守住原本客群，並且持續拓展新市場。「21風味館」秉持「分享美味的幸福」的企業理念，提供顧客最優質的餐飲與服務。「21PLUS」則符合時下快速休閒餐廳的潮流。「21TOGO」則是以「快速、便利、美味」打造全新TOGO烤雞複合店，提供顧客方便即食、新鮮優質的美味烤雞與炸雞料理，輕鬆美味帶著走。