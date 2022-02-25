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深耕在地40年　信義房屋：打造永續好生活

▲▼2021企業品牌聲望大調查。（圖／品牌提供）

▲信義房屋期望打造永續好生活。（圖／品牌提供）

《東森新媒體ETtoday》舉辦的「2021企業品牌聲望大調查」中，信義房屋在房仲類三大獎獲得極高評價，信義房屋行銷部副總經理劉大成受訪表示，信義房屋深耕在地40年，一直以來強調提供專業、有溫度的服務，很多過去沒有的服務，像是「履約保證」、「不動產說明書」都是信義房屋第一個做，讓「選配」變成「標配」才能獲得消費者的信任。

▲▼2021企業品牌聲望大調查。（圖／活動小組）

信義房屋40週年，創辦人周俊吉提出「永續好生活」，希望以此為主軸來跟社會溝通，在環境上每個店頭都要減碳、節能，周俊吉更大力推動「社區一家」用社區共融的角度，讓社會更溫暖。

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信義房屋　從保障消費者制度開始

這次能夠得獎，劉大成分析，「品牌力」是信義房屋的強項，「一般消費者做房地產買賣的機會很少，要做這麼重大的交易，『你不知道找誰』我們是從保障消費者制度開始。」

▲▼2021企業品牌聲望大調查。（圖／品牌提供）

▲信義房屋創辦人周俊吉分享信義房屋的企業精神與幸福使命。（圖／品牌提供）

劉大成指出，現在業界很常見的「履約保證」、「不動產說明書」都是信義房屋第一個推動，過去沒有人要做，因為會把交易的流程拉長，大家不想做，「我們的著眼點放在保護消費者，而不是先完成交易。」最後「履約保證」、「不動產說明書」選配變成標配。

至於在「人氣」上，劉大成觀察買房民眾的需求，「我們很用心地回應消費者的需求，以看屋的科技，不用太花俏，用很笨重的設備去看，我們希望是探索買房的初衷，消費者想要什麼樣的房子，一時之間，他很難想像，所以我們用智能賞屋，可以讓房子隨時變裝，切換裝潢，讓買方知道這房子適不適合自己。」

劉大成介紹信義房屋領先業界推出「AI講房」，利用TTS(Text To Speech)文字轉語音技術，將生硬的文字轉化為流暢似真人般的智能房仲語音導覽，是目前台灣第一且唯一提供此功能的房仲業。

永續經營是信義房屋的初衷與企業發展動力

使用「AI講房」，可以選擇「單純聽講房」或「搭配畫面聽」，「單純聽講房」會持續播放，消費者可一邊瀏覽房屋詳情或體驗3D變裝，一邊聆聽生活機能與社區環境介紹，包含交通、學校以及警消位置，同時也可以清楚了解社區詳細情形如戶數、樓層、公設、電梯數、車位數、管理、以及成交行情，提升找房效率。

▲▼2021企業品牌聲望大調查。（圖／品牌提供）

▲信義房屋期望打造永續好生活。（圖／品牌提供）

劉大成笑說，現代人很忙，一邊看房，也可以一邊「聽」介紹說明，不會有壓力，比較輕鬆，能有高人氣都是因為持續做「有溫度的創新」。

最後劉大成感謝消費者的支持！「信義房屋一直以來都是最受信賴的品牌，謝謝消費者給我們的信任，感謝客戶有感受到我們的用心。」永續經營是信義房屋的初衷，也會是企業發展的動力。

▲▼2021企業品牌聲望大調查。（圖／活動小組）

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