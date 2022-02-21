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陳學聖拍空架喊「買蛋真難」！網揪2疑點秒露餡：快藏好

▲陳學聖拍照抱怨買不到雞蛋，卻被網友抓包露餡。（圖／翻攝自Facebook／陳學聖）

▲陳學聖拍照抱怨買不到雞蛋，卻被網友抓包露餡。（圖／翻攝自Facebook／陳學聖，下同）

記者閔文昱／綜合報導

全台鬧蛋荒，不少人「一蛋難求」，目前每天不足約150萬到200萬顆，主要因素是飼料成本上漲、禽流感和氣候，引發民眾搶蛋潮。前國民黨立委陳學聖就在臉書PO出賣場架上空蕩蕩的照片，抱怨「想買個蛋，真難！」不料卻被眼尖網友發現，照片中疑似還有機蛋，只是都被巧妙避開，紛紛開酸「蛋蛋露出來了耶，快藏好」。

陳學聖20日在臉書PO出2張照片，並稱「蛋荒依舊，剛想買個蛋，真難！只有陳年皮蛋！」文章一出，馬上引發關注，不過有網友卻分別在第一張照片的右上角，以及第二張照片的右下角隱約發現雞蛋的蹤影，質疑「不是還有嗎？」、「我眼瞎嗎？上層不是有雞蛋的影子嗎？」而陳學聖則回，「雞蛋皮蛋分不清，真扯」、「是的！那是皮蛋」。

▲陳學聖拍照抱怨買不到雞蛋，卻被網友抓包露餡。（圖／翻攝自Facebook／陳學聖）

▲網友抓包照片中疑似出現雞蛋倒影。

對此，許多網友紛紛湧入陳學聖臉書，留言狠酸「為什麼愛說謊，照片上面明明有雞蛋的倒影啊」、「為何不把架上雞蛋的影子修圖修掉」、「再騙～真的很愛造謠耶」、「2張照片都有蛋的陰影阿，眼睛業障重阿？」、「有看到白雞蛋的倒影啊！該買葉黃素了」、「想帶風向照片還露餡」、「我家裡附近的店都沒缺蛋啊？難道我們在平行時空？」

▲陳學聖拍照抱怨買不到雞蛋，卻被網友抓包露餡。（圖／翻攝自Facebook／陳學聖）

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