500組雞蛋秒殺！新北媽媽不放棄　揹著幼兒站進隊伍：排看看…

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

國內蛋荒問題未解，新北市女議員蔡淑君今(15日)上午10時30分在林口服務處發放雞蛋，一人8顆、限量500組，一早8時許就有民眾陸續到場排隊，現場湧限數百公尺人龍，很快就已排滿500組，但一名媽媽見到截止告示後仍不願放棄，揹著孩子持續在隊伍後方排隊，直言「反正就排看看」，希望能夠幸運等到雞蛋。

▲一名媽媽見到截止告示牌後仍不放棄，揹著孩子站到隊伍後方，希望能夠排到雞蛋。（圖／記者陳以昇攝）

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蔡淑君昨在臉書表示，在她的鐵粉穎村蛋行的支持下，15日上午為大家準備了新鮮又好吃的雞蛋，「大人1人8顆，響應環保，請自備盛裝容器，總共500組一組8顆，發完為止」，發放地點則在她的林口服務處（新北市林口區仁愛路二段123號）門口，呼籲民眾務必戴口罩、排隊保持社交距離。

今林口服務處一早即湧現人潮，現場工作人員表示，一早8時40分許就陸續有民眾到場排隊，人龍綿延數百公尺、看不見盡頭，很快限量500組就已經額滿；現場一名媽媽到場時見到截止的告示後，仍揹著孩子、頂著冷風繼續在隊伍後方排隊，現場工作人員告知已經額滿、不用再排了，但媽媽仍不願放棄，堅守最後一線希望，直言「沒關係啊，就排一下、排看看！」

▼蔡淑君發放雞蛋，現場湧限排隊人潮。（圖／記者陳以昇攝）