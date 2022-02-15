紅蛋殼PK白蛋殼哪個最營養？　專家揭取決「飼料、健康狀態」　

▲農委會強調，顏色和雞蛋營養程度沒有關係。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

近來鬧白蛋荒，部分通路可見紅蛋仍剩下許多，到底紅蛋殼和白蛋殼有何差異？農委會表示，是因為品種和遺傳性導致，但和雞蛋營養程度沒關係。

不少人好奇紅蛋殼就代表是土雞生的蛋？而且老一輩都說紅殼蛋比較營養？農委會說明，不同顏色的蛋是因為品種、遺傳性狀不同，生下來蛋的顏色也不同，只要雞隻健康、飼料營養，蛋就會營養，所以大小、顏色和雞蛋營養程度沒有關係，並強調雞蛋的營養取決於雞隻的飼料供應與健康狀態，而不是只看蛋殼顏色或大粒與否。

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至於為什麼紅色的蛋價格比較高？農委會指出，因為生白蛋的雞種大多為來亨雞，牠們生蛋速率高，成為市場上的主流蛋雞，所以最常見，而生紅殼蛋的雞種數量較少，所產的雞蛋售價相對偏高。

另外，現代人習慣吃健身餐，少不了一顆水煮蛋，只是水煮蛋能保存多久？農委會說明，蛋煮好後，雖然保存溫度有影響，但「有沒有剝殼與保存天數大有關係」。以帶殼的煮蛋來說，在10˚C以下約可保存2週，一般家庭冰箱中4˚C則可保存更久。至於剝殼蛋的保存，因去除自然保護殼，所以保存期限自然縮短，冰箱保存約4天。

而為什麼水煮蛋去殼後，蛋黃與蛋白接觸表面會出現一層灰綠色？會不會影響蛋品安全？農委會表示，殼蛋水煮去殼後，偶爾會發現蛋黃和蛋白接觸的表面會出現薄層灰綠色，這是因為蛋在加熱時，蛋白與蛋黃中的鐵（Fe）反應生成硫化亞鐵所致，這是正常的現象，不會影響吃蛋的安全。