未公告直接進口禽流感國家雞蛋　農委會：是食品不會從疫區來

▲徐榮彬說明，從日本進口雞蛋採專案處理，只到3月31日。（圖／記者林敬旻攝）



記者許展溢／台北報導

國內鬧蛋荒，主要因素是飼料成本上漲、禽流感和氣候，農委會緊急自美國、日本、澳洲進口雞蛋，補足市場供需及平穩蛋價，但網友質疑，農委會2020年宣布日本為禽流感疫區國家，現在沒公告就輸台？防檢局今（16日）受訪表示，這是採專案處理，且雞蛋是食品，也不會從疫區進來。

防檢局在2020年11月5日曾發新聞稿提到，依據日本農林水產省（MAFF）報導，該國香川縣一處飼養33萬隻蛋雞場發生H5亞型高病原性家禽流行性感冒疫情，為防範疫情入侵，農委會公告日本自即日起自非疫區名單移除，該國活禽鳥、鮮蛋等蛋品自即日裝船（機）起運者禁止輸台，禽肉產品因尚未獲我國核准，不會輸台，請民眾安心。

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但這一句不會輸台，讓網友認為，現在卻直接無視防疫直接開放日本雞蛋進口？所以日本的禽流感跟候鳥野鳥都很乖，不會跑到其他都道府縣？且台灣目前身陷嚴重禽流感的威脅，農委會不斷強調因禽流感嚴重，造成大量母雞淘汰也是本次缺蛋的主因，現在卻開放禽流感疫區雞蛋進口。

▲網友憂日本雞蛋會對台灣造成威脅，徐榮彬強調，蛋品是食品。（圖／記者鄺郁庭攝）



當時新聞稿還指出，MAFF說明當局將進行案例場禽隻撲殺措施，並設置其周邊半徑3公里移動管制區及3至10公里移動限制區以防止疫情蔓延。防檢局表示，受日本疫情影響較大者為輸入活禽鳥、鮮蛋及含禽鳥類成份之糞肥及肥料，經統計自107年迄今，我國自日本輸入鮮蛋等蛋品約266公噸、禽鳥類816隻、糞肥及含動植物性成份肥料2925公噸。

農委會防檢局副局長徐榮彬表示，這次進口日本雞蛋，是採用專案，「場域化」法規進來，OIE也認可，美國、法國同樣有很多禽流感，但台灣仍向法國買很多種禽，且進口雞蛋是一定需要檢疫，包括書面、數量查驗和生產地等都必須清楚、透明。

對於網友憂心可能會對台灣造成威脅，徐榮彬強調「蛋品是食品，不會從發生疫病的縣市進來」，並舉例，若台灣要出口雞蛋到日本，就像屏東有疫情被日本認定，就不會從屏東出去，會選擇沒有疫情的縣市。另外，為何沒有公告？徐榮彬解釋，因專案有期限，只到3月31日。