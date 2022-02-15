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農委會宣布「廢除紅盤價名稱」！　設平台和產銷雙方決定春節蛋價

▲▼農委會畜牧處處長張經緯。（圖／記者許展溢攝）

▲張經緯表示，避免困擾，以後不會再有「紅盤價」名稱了。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

國內鬧蛋荒，為不讓蛋農因凍漲政策影響收益，農委會將雞蛋產地價格從原先凍漲每台斤34.5元，提高2元至36.5元，蛋農大感「不無小補」，但對蛋商在春節向蛋農要求低於市場產地價紅盤價「心有不甘」。農委會今（15日）下午臨時召開記者會說明，以後不會再有「紅盤價」這種名稱了，過年間收購的價格由農委會出面協調。

蛋農說，雞蛋仍必須由蛋商供銷，蛋商在休市前會降低市場行情價，又名「紅盤價」，比起往年，今年農曆年有4個交易日，開出低於市場價格4元，這個不平等條約實施有40年，因為供銷取決在他們手上，飼料漲價、蛋商也要賺，「一隻牛被剝2層皮」，希望能廢除，卻被對方反譏「無法自己賣就認命吧」，難道蛋農就這麼不值錢，真的很不甘願，也不甘心，無法找到供銷管道也只能任其剝削宰割。

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▲▼北部年後缺蛋潮，記者走訪三大賣場，發現只有愛買雞蛋貨架上，還有雞蛋在架上，但每人限購一盒雞蛋。（圖／記者呂佳賢攝）

▲國內鬧蛋荒，為不讓蛋農因凍漲政策影響收益，農委會將產地價提高2元。（圖／記者呂佳賢攝）

農委會畜牧處處長張經緯說明，過年期間雞蛋價格不報盤、休市，雞蛋不易保存，必須持續收取，因此年節間蛋商跟蛋農協調出「合理價格」，2天1收，有4個盤至6個盤不等，此價格為「收購價格」，維持產銷秩序，讓蛋農不斷生產新鮮蛋，所以蛋商過年不休息都在收蛋，這段期間就是俗稱的紅盤價。

張經緯進一步表示，怕紅盤價讓蛋商、蛋農有誤解跟困擾，今天特地邀請產銷雙方代表協調，一致決議將「紅盤價」廢除，期待農委會擔任產銷平台協調，未來在春節期間建立合理收購價格機制。

張經緯強調，4元價差是產銷雙方希望過年服務不中斷，蛋農感謝蛋商協助，給予產地價格折讓，過年前雙方協調過並同意，以現在狀況，過年要出來加班不容易。對於廢除，張經緯說，說法讓大家誤解、避免困擾，「以後沒有紅盤價名稱，過年期間收購的雞蛋價格，就由農委會協調建立合理機制」。

▲▼雞蛋,蛋行,白蛋。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲張經緯表示，蛋價是由蛋商跟蛋農決定。（圖／記者鄺郁庭攝）

張經緯提到，農委會會在過年期間建立收購雞蛋的機制，擔任產銷平台，以後不單是蛋商、蛋農協調好而已。不過，聽起來只是廢除「名稱」，行為沒改變？張經緯重申，過年期間休市，要讓市場持續運作，建立合理機制避免大家誤解，且蛋商必須請人出來加班收蛋，蛋農體會對方辛勞，長期以來折讓機制由兩方協議，每年會依因當時產銷狀況有不同折讓情形，今年談到4元。

另外，蛋價到底怎麼決定？張經緯指出，就是產跟銷，雞農負責生產，蛋商負責運輸、銷售跟通路等，由這兩方決定，經報價委員會不斷協調、動態開會，加上市場當前狀態及蛋農生產數量決定。農委會表示，該委員會有16人，蛋農、蛋商各半，官方2位。

台灣蛋價是高還是低？張經緯舉澳洲、紐西蘭沒有禽流感威脅的國家，1顆蛋約新台幣5元，美國4.5元至6元，日本、韓國蛋價則遠遠比台灣高，台灣批發價格46元，平均1顆就是4.6到5元間。

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