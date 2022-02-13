　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃珊珊批馬英九「維士比=維他命」說　徐巧芯：馬有說錯嗎？

▲▼罷免林昶佐公民團體「清林散昶」選前之夜,徐巧芯 。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員徐巧芯 。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

近日台北副市長黃珊珊、前總統馬英九為「攤販精進計畫」槓上，黃珊珊指馬英九「不食人間煙火」、「稱維士比是維他命」，馬辦則翻出議會公布打臉黃珊珊，對此，北市議員徐巧芯13日表示，維士比的成分就是有維他命B，因為提神，很多工地的工人喜歡，「所以馬英九有說錯嗎？」

黃珊珊12日談論「攤販精進計畫」時，指馬英九任台北市長期間，曾在質詢時說自己從小到大沒有到攤販買過東西，但馬英九辦公室翻出議會公報，打臉黃珊珊，對此，黃珊珊13日再次回擊，當年馬英九還曾說維士比是維他命，「是誰不食人間煙火？馬辦需要震怒嗎？國民黨又不只馬先生不食煙火。」

對於黃珊珊的選戰策略，徐巧芯指出，先前比較以市政議題為主，選戰開始熱起來之後，黃珊珊的起手式第一個打郝龍斌、第二個打馬英九，兩個國民黨籍的前台北市長，很多人說藍白合、覺得民眾黨、國民黨是友軍，但實際上選舉的時候，黃珊珊已經把刀砍到馬英九身上。

黃珊珊、馬英九為攤商問題隔空互槓，徐巧芯表示，馬辦會這麼生氣是因為，任何一個民選的政治人物都沒辦法接受被說一輩子沒跟攤販買過東西，這跟沒有跟流動、違法攤販買東西是完全不同的兩件事，「而且馬英九很喜歡掃街、喜歡群眾熱情的感覺，怎麼會沒有跟攤商買過東西。」

對於「馬英九未曾跟攤販買過東西」的說法，黃珊珊也承認詞語不夠精確，徐巧芯指出，這件事本應到此為止，但黃珊珊選擇再攻擊馬英九曾說「維士比是維他命」，但維士比的成分就是有維他命B，因為提神，很多工地的工人喜歡，「所以馬英九有說錯嗎？」

徐巧芯表示，黃珊珊若沒有攻擊一些國民黨籍的前市長，要如何拿到偏綠的票，「但我比較擔心黃珊珊這樣做，弄了老半天，效果能不能像柯文哲打藍打綠這麼好，是要打一個問號的。」

徐巧芯提醒，藍營不用再講藍白合這個議題，這次黃珊珊打郝龍斌、馬英九，就是讓藍軍看到藍白合不可能，兩邊就是會有競爭，「選戰初期，藍營民眾就體認到這件事，對蔣萬安選情來說是有幫助的。」

►「心機睡衣」一穿上癮

ET快訊
「你要當爸了！」他一聽頭炸綠光：我有結紮　網風向一面倒
新北手搖店2員工基因序列搞錯！　指揮中心回應了
車牌為何不用「ㄅㄆㄇ注音」　網喊連署！14組超雷車牌不製作了
雨彈先來襲！「急凍10度」時間曝　一圖秒懂未來一週天氣
快訊／新店設計師「高病毒量」曾到台中洽公　5人匡列急採檢
網紅拿不出220萬聘金　女友被「抓腿拖走」超扯畫面曝
「建中郭雪芙」徵家教生！　證件照讓男網友忍不住了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

共機侵擾離島空域　林俊憲：因應俄烏情勢刷存在感

最高1小時150元！北市公有停車費率擬漲價　西門町、信義商圈受影響

「藍白合就是不可能！」　徐巧芯：早點認清對蔣萬安選情有幫助

黃珊珊批馬英九「維士比=維他命」說　徐巧芯：馬有說錯嗎？

同樣是馬英九！柯文哲會面、黃珊珊開炮　游淑慧：看了雞皮疙瘩

人潮回來了！北市曝「2022主場在士林」　未來還有這5場活動

國民黨譴責共機擾東沙：嚴重挑釁主權　破壞台海和平穩定

陳以信再轟「成績輸賴清德」　黃偉哲：全力防疫不噴口水

英系派刺客讓他難連任？　張志豪拿「蔡英文親筆鼓勵文」反擊

林口3學童確診！曾去大湖採草莓　林口國中、麗園國小停課14天

父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾

吳宗憲合體「22年前舊愛」　想再生兩個...勸温嵐「未婚先懷孕」

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

高雄金獅湖步道「驚見白骨」　車鑰匙解開身分...已失蹤4年

柯基散步見「鵝幫派」秒繞道　2鵝伸長脖子狂追：交過路費

「用過的輕便雨衣」怎麼收納？　發明人示範3步驟20秒內完成！

布匹斜塔疊8層沿路搖晃5km　一旁車輛嚇壞...全都閃超遠

楊祐寧「演藝圈的姐別惹」遭舒淇賞巴掌　爸台上暴雷《華燈》兇手...他：反指標XD

昆凌PO出最新自拍「上圍激增」　懷三胎孕期狀態曝光！

共機侵擾離島空域　林俊憲：因應俄烏情勢刷存在感

最高1小時150元！北市公有停車費率擬漲價　西門町、信義商圈受影響

「藍白合就是不可能！」　徐巧芯：早點認清對蔣萬安選情有幫助

黃珊珊批馬英九「維士比=維他命」說　徐巧芯：馬有說錯嗎？

同樣是馬英九！柯文哲會面、黃珊珊開炮　游淑慧：看了雞皮疙瘩

人潮回來了！北市曝「2022主場在士林」　未來還有這5場活動

國民黨譴責共機擾東沙：嚴重挑釁主權　破壞台海和平穩定

陳以信再轟「成績輸賴清德」　黃偉哲：全力防疫不噴口水

英系派刺客讓他難連任？　張志豪拿「蔡英文親筆鼓勵文」反擊

林口3學童確診！曾去大湖採草莓　林口國中、麗園國小停課14天

朴敏英OL穿搭靠「這兩招」完成　襯衫、V領單品是營造女人味關鍵

成功高中取消早自習與朝會　北市教育局：各校可自行決定

小賈斯汀慶功派對驚傳「4人遭槍擊」！　24歲饒舌歌手中彈送醫

國安基金緊盯俄烏！　阮清華：隨時因應「非理性狀況」

共機侵擾離島空域　林俊憲：因應俄烏情勢刷存在感

輸中國奪銀領獎先擦頒獎台惹議　南韓冬奧選手：這是尊重

生酮飲食瘦超快？營養師曝潛在危險「吃錯恐更胖」　5族群別亂試

TRASH要唱北流了！　竟被狠操到「乾嘔＋腿殘」：真的很痛苦

巧遇弟妹逛夜市！一走近傻眼「男的不是我弟」　她急撥電話綠慘了

男伴愛愛完倒頭就睡　不是渣男！「射後不理」有科學根據

蘆洲宮廟「仙女禮生」神到了　絕美甜笑激似楊冪！是幼教老師

政治熱門新聞

快訊／新北室內設計師Ct值16　足跡橫跨台北、台中、高雄

快訊／新北設計師確診「捷運密集足跡」曝光　還搭客運到台中

空軍上兵殺2子後自戕　軍方早掌握狀況不穩沒等到收假就出事了

林口3學童確診！曾去大湖採草莓　林口國中、麗園國小停課14天

周春米曬30年學生空靈照　網讚：無整美女！

快訊／與高雄親友聚餐！林口3歲女童染疫　1國小、1國中停課

快訊／高雄疫情燒到新北？侯友宜將開記者會　衛生局證實：有個案

為「不食人間煙火」槓上馬英九　黃珊珊再批：他當年稱維士比是維他命

嘉聯益群聚源頭找到了　桃機西堤亞旭相關

「外公外婆」正名　今起改叫阿公阿嬤

LIVE／新北爆不明感染源　侯友宜親上火線說明

快訊／新北大量足跡曝　遍及汐止、新店、新莊、樹林

台北燈節開跑！主燈飛上天炫目吸睛　士林夜市重溫熱鬧風華

新店50歲女確診「Ct值16」　3度到過家樂福新店店

更多熱門

相關新聞

同樣是馬英九！柯文哲會面、黃珊珊開炮　游淑慧：看了雞皮疙瘩

同樣是馬英九！柯文哲會面、黃珊珊開炮　游淑慧：看了雞皮疙瘩

近日台北副市長黃珊珊、前總統馬英九為「攤販精進計畫」槓上，黃珊珊指馬英九「不食人間煙火」、「稱維士比是維他命」，馬辦則翻出議會公布打臉黃珊珊，對此，北市議員游淑慧表示，黃珊珊開炮馬英九、台北市長柯文哲會面馬英九，分別扮黑臉、白臉，「我看了有點雞皮疙瘩。」

情人節出擊！侯家軍投入議員選戰　侯友宜：鼓勵年輕人為新北努力

情人節出擊！侯家軍投入議員選戰　侯友宜：鼓勵年輕人為新北努力

為「不食人間煙火」槓上馬英九　黃珊珊再批：他當年稱維士比是維他命

為「不食人間煙火」槓上馬英九　黃珊珊再批：他當年稱維士比是維他命

指馬英九沒到過攤販買東西！黃珊珊被打臉　他：別用造謠宣傳政績

指馬英九沒到過攤販買東西！黃珊珊被打臉　他：別用造謠宣傳政績

黃珊珊爆馬英九曾說「沒到攤販買過東西」　馬辦翻出議會公報打臉

黃珊珊爆馬英九曾說「沒到攤販買過東西」　馬辦翻出議會公報打臉

關鍵字：

黃珊珊馬英九徐巧芯2022選舉

讀者迴響

熱門新聞

25歲職軍臉書對妻喊：放你自由　殺害2幼子後輕生

網美開團「上山清垃圾」丟光文物

快訊／台中25歲職軍涉狠殺2幼兒後輕生　命危搶救中

林進「車內激吻男友」親密照曝光！

她放話要讓男友「下不了床」　打完第3劑結局曝

賴弘國證實「將升格當爸」！未婚妻是科技新貴

Netflix「一口氣下架6部神劇」！　鐵粉心碎了

到女友家準備提親！他見熟悉遺照痛哭

唐綺陽開示：天上正在人間開桃花

日本田徑美少女「奇蹟照」爆造假！真面目曝光

床墊驚見詭異泰文！　租屋妹發毛

郭書瑤「遭王子扯衣破2洞」！

王思佳被爆戴假貨！　氣炸亮「9萬嬰兒推車」VIP發票真相

朴信惠韓服婚紗遭陸網出征！請夏也被罵

YouTuber撿光霞喀羅酒瓶！網愣：文物怎能丟

更多

最夯影音

更多
父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾

父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾
吳宗憲合體「22年前舊愛」　想再生兩個...勸温嵐「未婚先懷孕」

吳宗憲合體「22年前舊愛」　想再生兩個...勸温嵐「未婚先懷孕」

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

高雄金獅湖步道「驚見白骨」　車鑰匙解開身分...已失蹤4年

高雄金獅湖步道「驚見白骨」　車鑰匙解開身分...已失蹤4年

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面