黃珊珊批馬英九「維士比=維他命」說　徐巧芯：馬有說錯嗎？

▲台北市議員徐巧芯 。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

近日台北副市長黃珊珊、前總統馬英九為「攤販精進計畫」槓上，黃珊珊指馬英九「不食人間煙火」、「稱維士比是維他命」，馬辦則翻出議會公布打臉黃珊珊，對此，北市議員徐巧芯13日表示，維士比的成分就是有維他命B，因為提神，很多工地的工人喜歡，「所以馬英九有說錯嗎？」

黃珊珊12日談論「攤販精進計畫」時，指馬英九任台北市長期間，曾在質詢時說自己從小到大沒有到攤販買過東西，但馬英九辦公室翻出議會公報，打臉黃珊珊，對此，黃珊珊13日再次回擊，當年馬英九還曾說維士比是維他命，「是誰不食人間煙火？馬辦需要震怒嗎？國民黨又不只馬先生不食煙火。」

對於黃珊珊的選戰策略，徐巧芯指出，先前比較以市政議題為主，選戰開始熱起來之後，黃珊珊的起手式第一個打郝龍斌、第二個打馬英九，兩個國民黨籍的前台北市長，很多人說藍白合、覺得民眾黨、國民黨是友軍，但實際上選舉的時候，黃珊珊已經把刀砍到馬英九身上。

黃珊珊、馬英九為攤商問題隔空互槓，徐巧芯表示，馬辦會這麼生氣是因為，任何一個民選的政治人物都沒辦法接受被說一輩子沒跟攤販買過東西，這跟沒有跟流動、違法攤販買東西是完全不同的兩件事，「而且馬英九很喜歡掃街、喜歡群眾熱情的感覺，怎麼會沒有跟攤商買過東西。」

對於「馬英九未曾跟攤販買過東西」的說法，黃珊珊也承認詞語不夠精確，徐巧芯指出，這件事本應到此為止，但黃珊珊選擇再攻擊馬英九曾說「維士比是維他命」，但維士比的成分就是有維他命B，因為提神，很多工地的工人喜歡，「所以馬英九有說錯嗎？」

徐巧芯表示，黃珊珊若沒有攻擊一些國民黨籍的前市長，要如何拿到偏綠的票，「但我比較擔心黃珊珊這樣做，弄了老半天，效果能不能像柯文哲打藍打綠這麼好，是要打一個問號的。」

徐巧芯提醒，藍營不用再講藍白合這個議題，這次黃珊珊打郝龍斌、馬英九，就是讓藍軍看到藍白合不可能，兩邊就是會有競爭，「選戰初期，藍營民眾就體認到這件事，對蔣萬安選情來說是有幫助的。」