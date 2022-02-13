同樣是馬英九！柯文哲會面、黃珊珊開炮　游淑慧：看了雞皮疙瘩

▲台北市議員游淑慧。（圖／游淑慧提供）



記者杜冠霖／台北報導

近日台北副市長黃珊珊、前總統馬英九為「攤販精進計畫」槓上，黃珊珊指馬英九「不食人間煙火」、「稱維士比是維他命」，馬辦則翻出議會公布打臉黃珊珊，對此，北市議員游淑慧表示，黃珊珊開炮馬英九、台北市長柯文哲會面馬英九，分別扮黑臉、白臉，「我看了有點雞皮疙瘩。」

黃珊珊12日談論「攤販精進計畫」時，指馬英九任台北市長期間，曾在質詢時說自己從小到大沒有到攤販買過東西，但馬英九辦公室翻出議會公報，打臉黃珊珊，對此，黃珊珊13日再次回擊，當年馬英九還曾說維士比是維他命，「是誰不食人間煙火？馬辦需要震怒嗎？國民黨又不只馬先生不食煙火。」

對於馬英九、黃珊珊隔空互嗆，游淑慧表示，最近民進黨開始改口肯定黃珊珊，黃珊珊也開始順勢炮轟國民黨，這樣的場景2016年就已經出現過一次，「我尊敬每一位為國家、為城市而努力的人，拜託不要再一直上演踩前人、墊高自己的戲碼，更荒謬的是，認真清廉的馬英九總統卸任後，誰都可以踩一腳。」

游淑慧表示，為了要制造聲量，黃珊珊也開始學民進黨一樣四處開砲「我幫前朝，解決了多少問題、前朝如何如何壞，我如何如何棒。」游批評，這八年什麼樣的市民滿意度、留下什麼樣可長可久的城市規劃？可以來場市政辯論啦！

對於黃珊珊收爛攤子的說法，游淑慧表示，柯文哲過去曾說自己第一任都在亂做。如果第一任都在亂做，「那柯市府團隊，與其一直說自己解決了多少前朝問題，還不如說，自己是解決前四年亂做的問題，收自己的爛攤子。」

游淑慧表示，黃珊珊剛上任副市長時來議會拜會，「我很高興港湖出了一個副市長，也跟她透露，我大學畢業、在她第一次選舉時， 就參與過他的競選活動。」

游淑慧指出，當時兩人討論到內湖五期辦公服務宅的問題，這應該是黃珊珊擅長的議題。因為監察院調查，柯市府不顧一切轉成對住戶下手，為了不重演大灣北段的爭議，自己了解監察院、柯文哲想法後，跟黃珊珊提議，當時，黃珊珊回復「那麼簡單早做了。」，交談許久以後沒有交集。

游淑慧表示，自己和柯文哲會面的時候再提一次，這次柯文哲比較OPEN的答應研究。半年後，柯市府私下就用了我的建議，徵得監察院的同意，不但實施在內湖五期，甚至進一步處理全市的工業宅，「市府用了我的建議，但完全沒告知我，甚至在內湖五期居民面前，形塑成她上任後想到的辦法。後來，我才從都發局口中無意得知。」

游淑慧指出，這兩年，自己沒有對外搓破這件事，也沒有抱怨黃珊珊割稻尾，「我覺得問題解決就好。東湖五分社宅問題也一樣，最了解內湖的黃副市長有協助東湖居民嗎？他們說，一開始第一陳情對象就是找她。據說得到冷漠與傲慢的回應後， 住戶才轉來尋求我這個新科議員的幫忙……」

對於五分社宅案，游淑慧表示，自己當時要求市府做一件事。在地方開三次座談會，雙向溝通，讓民眾了解社宅規劃，也讓市府瞭解民眾的疑慮。

游淑慧指出，兩次座談會後，都發局就把地方反彈狀況和疑慮，直接在市長早會報告，由柯文哲拍板，用「營建物價上漲」理由，暫緩此案。這些都發生在這兩年，「相信黃珊珊還記得，真的不用扯什麼19年前沒人記得的事。一個月後議場就會相見，可以當面討論。」

對於近期黃珊珊、馬英九的口水，游淑慧表示，自己過去沒有拿這些事來說嘴過，也沒有在質詢的時候去吐槽她。 但看到黃珊珊為了選舉跟聲量，無聊到去說嘴19年前馬英九的詢答，「那她自己的假面呢？」

游淑慧批評，對黃珊珊來說，2022年可能是0成本的選戰。除了爽用市府資源及舞台外。即便落選，柯文哲也極可能在明年，就安排她成為民眾黨不分區第一名直通立法院，「因此她現在沒有包袱，和柯市長一黑臉、一白臉，一個跑去和馬總統會面，一個開炮馬總統。同時呈現這兩個新聞，我看了後有點雞皮疙瘩。」