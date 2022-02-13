為「不食人間煙火」槓上馬英九　黃珊珊再批：他當年稱維士比是維他命

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者袁茵攝）

記者杜冠霖／台北報導

台北市副市長黃珊珊12日談論「攤販精進計畫」時，指前總統馬英九任台北市長期間，曾在質詢時說自己從小到大沒有到攤販買過東西，但馬英九辦公室翻出議會公報，打臉黃珊珊。對此，黃珊珊再次回擊，當年馬英九還曾說維士比是維他命，「是誰不食人間煙火？馬辦需要震怒嗎？國民黨又不只馬先生不食煙火。」

黃珊珊表示，擔任台北市副市長以來，最感慨的就是如今依然在解決幾任前市長留下的難題，就如同現在市府團隊努力推動的台北市攤販精進計畫，「在我擔任台北市市議員任內，見證許多諸如此類被前幾任市長作為洪水猛獸的議題，只知道開單取締，但取締了2-30年依然存在，最委屈的仍然是辛苦的台北市民。」

攤販精進計畫是由黃珊珊在副市長任內著手推動，她12日在臉書談論此事，表示該計畫是台北市攤販政策的一大改變；在馬英九擔任台北市長時，她曾針對攤販被取締的問題提出質詢，為何不能像南韓首爾或日本一樣，允許攤販可以在某些路段及時段合法做生意？結果馬英九只回答一句：「我從小到大沒有到攤販買過東西。」而讓她明白，這位市長離百姓太遠，當然也就無法推動這項政策。

不過，黃珊珊的說法被馬辦反駁。馬辦指出，根據台北市議會公報顯示，當時黃珊珊詢問馬英九，當上市長後有沒有跟流動攤販買過東西？馬英九表示，「我連買東西的機會都很少，更不要說流動攤販了」。

馬辦說，當時馬英九的回答意思很明顯，因為公務繁忙，沒有時間也沒有機會去買東西。不知道黃珊珊臉書所言「當時的馬市長只回答我一句，我從小到大沒有到攤販買過東西」，根據為何？馬辦也指，事實上馬英九從小就跟馬媽媽到市場去買東西，興隆市場買年菜更是數十年來的固定行程。全台各大夜市和市場，也都可見馬前總統在購買後，應攤商要求留下來的簽名。

對此，黃珊珊回應，台北市目前推動的攤販精進計畫，針對的是未取得證照，非公有市場內的攤商，也就是所謂的流動攤販。台大旁邊的公館夜市都是這種流動攤販，既然存在這麼久，與其取締，不如學學國外，同意他們在某些時段與路段可以合法做生意，甚至我們還輔導他們器材更新，讓他們更衛生更安全。

黃珊姍表示，當時作為民意代表，認為馬英九不夠了解民生，對流動攤販跟固定商家的理解也有錯誤，剛好現在有這機會，自己又重看了一次議會公報，更覺得執政者真的不能離人民太遠，2004年的馬英九聲稱:「我連買東西都很少，更不用說流動攤販了。」

對於馬辦的回覆，黃珊珊質疑，為什麼選舉期間可以去夜市簽名合照，可以四處long stay，而選後就不能去跟攤販購買呢？了解民生，時刻注意民眾的需求，這可不是選舉期間才該做的事。

黃珊珊表示，當天公報往下滑，還有一段話更能突顯這問題。時任台北市議員的我提問：「 汪笨湖的廣告很大，每天都在電視上播。你聽了那麼久，知不知道維士比是什麼東西？」當時馬英九回答：「 維他命。」

黃珊珊指出，要感謝他這段答詢，當時許多新聞都以這段質詢做新聞，也讓政府部門開始正視含酒精的乙類成藥問題，要求相關產品廣告必須標示警語「本產品含酒10% v/v，服用過量有害健康，請勿在工作前工作中服用，請至藥房藥局購買。」甚至還建議每日限量為最多喝三次，每次30到40cc，以免無法提神，反而傷身。

黃珊珊表示，隔了18年，或許對這段印象提出的批評，造成現在用的詞語不夠精確，「但仍然改變不了當時的我，認為馬市長不食人間煙火的事實，就如同維士比不是維他命，鹿茸當然也不是鹿耳朵裡的毛。」