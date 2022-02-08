黃暐瀚：萊豬都擋不住了　「日本福食開放進口，你意外嗎？」

▲行政院將宣布解禁福島核食。（資料照／ETtoday）



記者蔡文鈴／綜合報導

行政院8日上午將召開記者會宣布開放日本福島食品，引來在野黨強力抨擊。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，連萊豬都擋不住了，日本福食開放進口，你意外嗎？

黃暐瀚指出，國民黨說這是「核災區食品」，2018年曾有779萬人公投反對，怎麼可以說開放就開放？這是霸王硬上弓。民進黨說這叫「福食」，是福島周邊食品，符合標準、尊重科學、不含輻射，不可以稱之為「核食」，禁止進口，更會傷害台日感情，所以決定開放，嚴格把關，食安第一。

黃暐瀚表示，連萊豬都擋不住了，日本福食開放進口，你意外嗎？「我一點都不意外，甚至也不反對，我比較在乎的是，會不會也清楚標示？讓民眾看到、知道？」

黃暐瀚提到，以去年12月的四大公投結果來看，福島周邊食品真要訴諸民意，台灣多數人，應該是「不反對」的。然而，這個猜想，必須經過「民主程序」來認證，就像「民調高」的政治人物，會考慮投入選舉，真的投票之後，得有實際票數，支持他代表民意，這就是民主過程。（總不能光看民調高，就直接判定當選吧？）

黃暐瀚認為，既然2018年有779萬人，投票反對「核食」，就算現在民意真的已經「改變」，也得再來一次公投，用「新民意」覆蓋「舊民意」才算個道理啊！怎麼可以兩年一到，直接失效？直接宣布可以進口「福食」了呢？

黃暐瀚感嘆，傾斜的民意、變調的公投。比起福食要不要進口台灣，數百萬人的民意，居然只能維持兩年效力？「這個莫名其妙的設計，我更在乎。」

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