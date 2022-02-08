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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／福島五縣市食品入台採「品項管制」　行政院五大配套一次看

記者杜冠霖／台北報導

行政院8日上午10點召開「日本食品輸入管制措施」記者會，宣布福食解禁，食藥署署長吳秀梅表示，管制措施包括，禁止特定地區更改為禁止特定品項，對於高風險品項要求檢具雙證，對福島食品都會逐批檢驗。

吳秀梅說，現階段對於日本福島、茨城、櫪木、群馬及千葉等5縣市食品完全禁止輸入台灣，未來將從禁止特定地區改為禁止特定風險品項，只要在日本禁止流通的各品項都禁止輸入，對於野生鳥獸肉、菇類、漉油菜同樣禁止輸入。

吳秀梅指出，對於福島食品輸入台灣時，會要求檢附雙證（輻射檢驗證明、產地證明），對於特定地區品項，包含水產品、菇類、茶葉、乳製品、嬰幼兒食品也會要求雙證，像來自靜岡的茶葉就必須檢附雙證。

吳秀梅表示，對於產地證明，現行規定是所有的日本食品都需要檢附產地證明，未來也是如此，邊境檢驗部分，對於五縣輸入食品都會100％逐批檢驗，也會維持過去對於9大類食品的查驗頻率。

▼未來日本食品各項管制措施。（圖／行政院提供）

▲▼未來日本食品各項管制措施。（圖／行政院提供）

對於檢驗標準，行政院食安辦主任許輔表示，食品輻射的污染可以經儀器檢驗，只要低於這個標準就不是核食，高於此標準才是核食，「台灣不會進口任何的核食。」

許輔表示，台灣在2008年就訂定放射能相關檢驗標準，2013、2016年也進一步修正，目前是全世界最嚴謹的標準，以銫含量為例，codex的標準是每公斤食品1000貝克、加拿大、美國都是1000貝克以上，而台灣則是100貝克，比國際標準嚴格10倍，換句話說台灣的標準比codex、美國、歐盟都還要嚴格。

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