食藥署：福食進口採雙證、產品出港口前一定要有中文標示

記者杜冠霖／台北報導

行政院8日上午10點召開「日本食品輸入管制措施」記者會，宣布福食解禁，食藥署署長吳秀梅表示，對於高風險品項要求檢具雙證，食品標示部分則要求一定要中文，「可以在原廠就貼好、也可以來台再貼，但產品出我國港口前，所有標示都要齊全。」

吳秀梅說，現階段對於日本福島、茨城、櫪木、群馬及千葉等5縣市食品完全禁止輸入台灣，未來將從禁止特定地區改為禁止特定風險品項，只要在日本禁止流通的各品項都禁止輸入，對於野生鳥獸肉、菇類、漉油菜同樣禁止輸入。

吳秀梅指出，對於福島食品輸入台灣時，會要求檢附雙證（輻射檢驗證明、產地證明），對於特定地區品項，包含水產品、菇類、茶葉、乳製品、嬰幼兒食品也會要求雙證，像來自靜岡的茶葉就必須檢附雙證。

吳秀梅表示，標示一定按照食安法要求，從品名、成分都有相關規定，至於產地部分，對於日本食品的要求就是到都、府縣。

吳秀梅指出，標示部分可以在日本原廠就把相關中文標示做好，再輸出到台灣，也可以到台灣港口才貼標籤，不過這些食品下船後，要出我國港口之前，所有標示都要齊全。

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