福食將解禁！台灣加入CPTPP進度曝光　政委：還在順利進行

記者蔡文鈴／台北報導

行政院8日上午召開記者會說明福島核食解禁的相關措施，對於台灣加入世界貿易以及CPTPP有很大的幫助。政委鄧振中表示，各國表示歡迎接受高標準國家成為會員，目前申請進度都還在順利進行。

▲行政院宣布日本福島五縣市產品有條件輸入台灣。（示意圖／記者林敬旻攝）



台灣自去年9月就遞件申請加入CPTPP會員國，而這次行政院宣布將於2月下旬開放進口福島五縣核食，此舉是否能加速推進入會？對此，政委鄧振中回應，目前CPTPP會員國在忙於英國入會的審查。

鄧振中表示，英國去年2月申請，現在還在進行談判，據了解各國提給英國的問題非常龐大有1萬多題。

鄧振中指出，我們爭取各國支持的工作，是透過跟各國的既有管道，由派在各國的大使，以及定期的經濟合作會議 爭取支持；另外還有應各國要求，主動提供相關經濟貿易體系資料參考。

鄧振中強調，目前為止沒有國家公開反對台灣參加CPTPP，各國也表示歡迎接受高標準國家成為會員，目前進度都還在順利進行。

至於今年CPTPP主席國新加坡表示，台灣申請有政治複雜性；鄧振中回應，這次宣布解禁措施公布後，證明台灣願意根據國際規範進行經貿措施 ，世界各國都很清楚收到這訊息，新加坡各國都強調歡迎願意接受高標準的國家加入，「我們也不要低估要參加走的路，今天的調整措施 是我們加入CPTPP的助力。」

政院發言人羅秉成表示，今天的調整方案有助於加入CPTPP，但加入還有很多事情有待處理，也有困難要克服，要處理的前提先決條件之一「跟日本沒交換條件」，日對台灣宣布要加入CPTPP是支持，跟現在調整方案無關也不是交換條件，我們能否加入還有很多事要國人支持，跟行政團隊努力，若沒加入我們應該要回應日本的合理訴求。

羅秉成說，前總統馬英九在2016卸任前三天也表示，要回應日方訴求，要調整原來嚴格暫時性的管制，而這段時間，政府把相關能量擴充，包括18萬件產品合格，檢驗量能提升，才有信心提出調整方案。

▲農委會主委陳吉仲、行政院發言人羅秉成、政委鄧振中、經濟部長王美花、外交部長吳釗燮、衛福部長陳時中出席日本食品輸入管制措施記者會。（圖／記者陳家祥攝）



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