福島食品開放！5縣市進口常規化　特定「食品」禁入、需檢驗

記者陳家祥／台北報導

受到311福島核災影響，我國禁止日本福島、茨城、櫪木、群馬及千葉等5縣市食品進口逾10年，如今有望開放，行政院8日上午將召開記者會宣布解禁。據了解，相關規範將從過去針對5縣市，改為針對特定食品禁止進口或是需特別進行檢驗，如水產、茶類和乳製品等。

自蔡政府宣布開放含萊克多巴胺豬肉後，下一步恢復福島5縣食品進口傳言四起。如今我國經貿布局迫切加入CPTPP，該組織目前以日本為首，因此解禁福食成為當局重中之重。

在農曆年前便不斷有風聲傳出福島食品將開放，民進黨立委郭國文甚至主張在29日通過，當作「新年大禮」，不只國民黨不滿，連同黨立委都大為跳腳。如今時隔一周，爭議不斷的福食終於將在開工第二日解禁。

據了解，行政院在記者會中將宣布終止福島5縣市報驗的行政命令，比照日本其他縣市回歸正常化狀態，改為針對特定產品進行入關檢驗，如水產、茶類和乳製品等。此外，也會強調回歸科學檢驗，採行比國際標準更嚴格的標準，全面性為國人食安把關。

行政院發言人羅秉成表示，2011年3月11日發生日本東北大地震到現在已有十年多，世界各國已紛紛放寬或解除對福島周邊食品的相關輸入管制。時至今日，仍對福島周邊地區「全部食品」禁止輸入的國家，全世界只剩下「台灣跟中國」。

羅秉成說，去年公投結果顯示，多數國人期待台灣走向世界，接受國際標準，展現參與高標準世界貿易體系的決心。政府未來調整日本福島周邊食品的輸入管制措施，會秉持比國際標準更嚴格的科學檢驗，具體落實邊境管制，來為國人的食品安全把關，讓國人安心享用沒有健康疑慮的食品。