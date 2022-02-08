快訊／福島食品開放　陳時中掛保證「日本食安管理受世界肯定」

記者陳家祥／台北報導

受到311福島核災影響，我國禁止日本福島、茨城、櫪木、群馬及千葉等5縣市食品進口至今；如今，行政院在8日召開記者會宣布，正式解除11年來的禁令。衛福部長陳時中表示，日本在食品安全的管理在世界上受到肯定、公認，此次開放限制的品項更多、雙證的管理更多，進來要對於逐批檢驗、9大類食品也要加強抽驗，後市場管理的計畫也已擬定，這需要人民一起建立信心使用。

陳時中表示，世界的潮流就是走向正常化，當核汙染發生的時候，大家對於風險未知、無法掌控，所以就會劃定區域限制進口流通。在開始的時候，大家對於福島五縣都認為適合汙染地區，所以採全面地區管制。接下來則把高風險的檢驗安全不安全，過了1、2年後，世界標準大都變成1年作風險管控，從地區管制走向品項管制，品項有由當地國的措施隨時調整。

陳時中強調，日本在食品安全的管理在世界上受到肯定、公認，所以第一，日本對於所謂核污染的管制到底完全不完全？我們都以為福島什麼都可以種、什麼東西都可以生產，「沒有，這些區域很多在土壤、環境上，他們認為受汙染無法恢復的區域，會禁止生產」。

此外，若檢驗不合格，國內也不會流通。加上高標準、符合世界標準的檢驗，內部管理是非常嚴格，也受到大家肯定。

陳時中說，11年來我們都禁止，現在初步要開放，我們要讓國人更安心，所以限制的品項更多、雙證的管理更多，進來要對於逐批檢驗、9大類食品也要加強抽驗，市場管理的計畫也已擬定，這需要人民一起建立信心使用。

陳時中表示，基本上，能夠通過相關在日本可以流通的產品，檢驗、安全是有保障的，我們為了讓國人有信心，所以我們再設立相關關卡檢驗，確保安全。

▲行政院宣布日本福島五縣市產品有條件輸入台灣。（示意圖／記者林敬旻攝）



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