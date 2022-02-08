日本福島食品今解禁　王定宇曝3原則加3配套：完成馬英九願望

▲民進黨立委王定宇。（資料照／王定宇國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

日本核災區福島5縣食品解禁輸台議題引熱議，行政院昨發布採訪通知，預計在今天舉行「日本食品輸入管制措施」記者會，預計宣布解禁日本福島等五縣食品進口台灣。對此，民進黨立委王定宇表示，這是做到馬政府「未完成的願望」，行政院將宣布以「3原則」、「3配套」，解禁長達10年管制的日本福島等5縣食品進口台灣。

王定宇透過臉書分享2016年5月17日的新聞表示，當時是馬英九卸任前3天，受訪表示「台灣應盡快開放針對日本福島核災五縣市的食品進口，日本在產地證明和輻射證明等申報都有確實執行，日本食品的檢查也都沒問題，不應再禁止，以免日本覺得我們很不合理」，並直指「現在選舉也選完了，總要開放進口，這些食品已經不影響國人的健康，應盡快開放，何必在這小地方卡人家，讓日本覺得我們很奇怪。」

王定宇指出，馬英九任內的2大未完成願望，一個是633（經濟成長率6%、失業率3%、所得3萬美元）；一個是開放日本食品，現在，蔡英文政府承擔責任處理好了。

王定宇並指，行政院今天召開記者會，正式宣布將以「3原則」、「3配套」，解禁長達10年管制的日本福島等5縣食品進口台灣，此舉將為我國爭取加入高標準的CPTPP邁出非常重要的一步。

其中，3原則代表回歸科學檢驗、比國際標準更嚴格、為國人食安把關，而3配套則是指：第一，從「禁止特定地區進口」改為「禁止特定產品進口」；第二，針對具風險品項要求雙證證明，即輻射安全證明加上產地證明；第三，福島五縣食品於邊境進行100%檢驗。

對於開放福食決策，王定宇表示，這是基於3個理由：第一，台灣要參加CPTPP這類的國際經貿組織，提升台灣經濟競爭力，必須去除不合理、非科學的貿易障礙，且目前全世界只有台灣和中國對日本食品設限；第二，台日關係是台灣重要的國家利益；第三，嚴格把關，維護國人食品安全，絕不開放任何核污染食品。