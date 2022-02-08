行政院將宣布開放福島食品　2018年公投「779萬人反對」

▲日本福島食品。（圖／達志影像／美聯社）

記者徐政璿／台北報導

日本5縣市（福島、茨城、櫪木、群馬及千葉）食品被我國禁止進口逾10年，行政院預計於8日上午10時宣布解禁。事實上，關於核食的爭議不斷，2018年由前台北市長郝龍斌所提出的「反核食公投」，就獲得779萬張同意票過關。

2011年3月11日，日本大地震造成福島核電廠損毀，當時不少國家都禁止福島地區的農漁產品進口，台灣也發佈禁令，全面禁止千葉、福島、茨城、櫪木、群馬等5縣市產品輸台。

雖然衛福部數度表態嚴守禁令，但核食開放議題仍每年被討論。2018年郝龍斌領銜提出「你是否同意政府維持禁止開放日本福島311核災相關地區，包括福島與周遭4縣市（茨城、櫪木、群馬、千葉）等地區農產品及食品進口？」全國性公投，獲得779萬票通過。政府需順應民意，2年內不得開放核食進口。

由於公投2年的約束期已過，近期盛傳民進黨政府將開放核食，衛福部長陳時中7日下午也在指揮中心記者會上被問到此事，他回應「本來不應該在這邊來回答，但還是簡單回答一下」，他並強調相關食品都會走向正常化，相關檢驗和標準都已經訂定在那裡，台灣的標準也相對嚴格。

行政院7日晚間發布採訪通知指出，8日上午10時召開「日本食品輸入管制措施」記者會，出席人員包括政務委員鄧振中、衛福部陳時中、經濟部長王美花、外交部長吳釗燮、農委會主委陳吉仲，相關具體的調整方案及配套措施將於記者會說明。