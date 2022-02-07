▲核災區食品解禁後，福島蘋果有望輸台了。（圖／達志／美聯社）

記者嚴云岑／台北報導

福島5縣食品卡關10年終解禁！行政院8日將召開「日本食品輸入管制措施」記者會宣布開放核災區食品輸台，食藥署今（7）日也公開「109年度輸入食品風險分析」，依據日本官方檢測資料加上輸入量，癌症風險等級應可歸類於「可忽略風險」。盤點10年風雨，以2018年反核食公投獲得779萬票「壓倒勝」最具代表性，讓核災區食品輸台再卡2年。

日本2011年311大地震造成福島核電廠損毀，台灣在3天內發佈禁令，全面禁止福島及日本部分食品進口，其後更訂出詳細規定，禁止千葉、福島、茨城、櫪木、群馬等5縣市產品輸台，其餘42縣市的乳製品、嬰幼兒食品、礦泉水、海藻類、生鮮冷藏蔬果、冷凍水產品、冷凍蔬果、活生鮮冷藏水產品、茶葉等9大類食品，也因風險較高，被列為逐批查驗範疇。

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福島核災爆發至今已逾10年，全球只剩台灣與中國大陸完全禁止食品進口。民進黨執政後，礙於日本壓力，數度試圖放寬輸入限制，不僅每半年就傳出「開放」風聲，2017年11月更在公佈核災食品對健康評估時，建議以「輻射高風險食品」取代「地區限制」，被視為開放前兆，但衛福部與食藥署均死守口風，表示開放「無時間表」。

▲福島核災爆發後，台灣禁止福島5縣食品輸台長達10年之久。（圖／達志影像／美聯社）

雖然衛福部數度表態嚴守禁令，但核食開放議題仍每年重啟。2018年前台北市長郝龍斌領銜提出「你是否同意政府維持禁止開放日本福島311核災相關地區，包括福島與周遭4縣市（茨城、櫪木、群馬、千葉）等地區農產品及食品進口？」全國性公投，獲得779萬票、佔票權人數比例39.44%同意通過。政府需順應民意，2年內不得開放核食進口。

不過，隨著公投效期屆滿，就在蔡政府2020年8月28日突襲宣布開放萊豬與30月齡以上美牛進口，且於2021年元旦正式實施後，核食開放議題再度浮上檯面。不少朝野立委擔心，民進黨會如法炮製，以一紙行政命令「闖關」核食。

2021年5月台灣新冠肺炎爆發社區感染，日本數度贈台AZ疫苗，也被朝野立委指涉為核食解禁鋪路，但均遭民進黨政府否認。衛福部長陳時中在立院詢答時也提到，台灣對於有輻射殘留食品的態度為「永不開放」，但會根據日本食品國際貿易相關規定，在保證國人安全下做出適度規劃。

▲日本核食終解禁！2018年公投再卡2年，禁輸台10年紛擾一次看。（圖／達志影像／美聯社）

2021年12月18日國民黨團再次提出「反萊豬」、「公投綁大選」、「重啟核四」及「珍愛藻礁」等4大公投，最後以「4個不同意」破400萬票遭全數遭否決，雖然公投內容未提及日本核食，但民進黨將在農曆年前後開放進口的風聲已在朝野流竄。

立法院新會期於農曆春節後開放報到，國民黨立院黨團總召曾銘宗同日透露，蔡英文政府將於兩天內解禁福島核災食品。面對國民黨團猜疑，立法院長游錫堃同日也正式表態，福島食品必須符合國際標準、科學論據及民意三大條件，「如果剛才講的三個條件都沒有問題，立法院當然應該要支持」。而陳時中7日在疫情記者會鬆口透露，「核災已過10年，相關食品都會走向一個正常化」，也被視為解禁前兆。

依據食藥署每日公布檢測數據，日本進口9大類食品10多年來檢驗了18萬件，僅有236件驗出微量輻射，但都未超過台灣和日本標準。在紛擾逾10年後，日本福島5縣核食終於在311地震11週年前宣告解禁，距離正式上路還有一段時間，是否能做到開放時承諾的「確認安全無虞才放行」，各界都在看。