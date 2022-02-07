民眾黨不反對日本福食解禁　提「3大訴求」盼政府能做好

▲日本福島食品。（圖／達志影像／美聯社）

記者蘇晏男／台北報導

針對民進黨政府即將開放福食進口，民眾黨立法院黨團7日表示不反對，但希望執政黨能做好開放的配套措施，因此提出三大訴求：社會溝通、源頭管理、明白標示。

民眾黨團指出，福島核災至今超過十年了，面積廣達4萬平方公里（比台灣還大）的福島五縣市地區，被台灣禁止進口也超過十年。這些地區的輻射殘留量，的確已經大幅降低，台灣和日本的環保團體也曾到福島現場了解過。但是，為了國人健康和食品安全，還是要全面審視。

民眾黨團說，雖然日本台灣交流協會認為「福島食品和CPTPP無關」，但民進黨政府仍執意以國際化為由，宣稱只要開放核食，就能幫助台灣在國際上爭取盟友。為了合理化核食進口，民進黨政府再次使出抽換概念之術，如同先前把反萊豬稱為反美豬，這次將核食正名為「福島五縣市食品」，又拋出把核食更名為「福食」的構想，只要不叫作核食，就不必妥善管理嗎？

「事實上，核輻射污染範圍受地形、風向影響，並非均勻的同心圓擴散，不是按照縣市一刀切就安全，像是埼玉縣未被列管，但部分地區輻射量卻比被列管的群馬縣高；又例如菇類和水產輻射殘留量較高，理應被獨立列管，顯見之前光以五縣市地區來管制，並不符合實際情況。」

民眾黨團強調，核食問題，不需以媚日或反日為前提，希望政府以民眾的健康為重，跳脫黨派利益與意識形態的鬥爭，在過渡時期，做好源頭管理、明白標示，尤其原產地的溯源管理、查廠、抽檢，都必須在開放前完成。

民眾黨團認為，食安規範應涵蓋原料、再製品、調味料，甚至是食品添加劑等，不至於衝擊國內食品商。政府應做好適當標示，讓民眾充分獲得資訊，自由做出選擇。