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福島食品解禁今拍板　趙少康批民進黨「反核電卻擁抱核食」

記者黃翊婷／綜合報導

蔡英文政府可能會在近期解禁福島核災食品，掀起各界關注，行政院將在今日（8日）上午10時召開「日本食品輸入管制措施」記者會。對此，中廣董事長趙少康在臉書PO文痛批，「蔡政府霸王硬上弓，踐踏公投！踐踏民意」、「同樣是1218公投，蔡政府反對核電卻擁抱核食，精神錯亂前後矛盾，犧牲國人健康」。

▲▼日本福島食品。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣已經管制日本福島食品進口長達10年。（圖／達志影像／美聯社）

立法院新會期7日開放報到，國民黨立院黨團總召曾銘宗受訪時透露，蔡英文政府將於7日或8日宣布解禁福島核災食品。關於政府打算解除對日本福島5縣食品的管制，各界正反意見不一，行政院7日晚間已經發布通知，將在8日上午10時召開「日本食品輸入管制措施」記者會，預計會宣布福食解禁，以及說明相關具體的調整方案和配套措施。

對此，中廣董事長趙少康7日在臉書PO文痛批，行政院晚上通知隔天要宣布解除日本福島周邊食品進口管制措施，主要理由是「1218公投顯示，多數國人期待台灣走向世界，接受國際標準，展現參與高標準世界貿易體系的決心」，根本就是想混淆視聽，「1218公投只不反萊豬，沒授權政府開放核食，風馬牛不相及，兩者一碼歸一碼，蔡政府霸王硬上弓，踐踏公投！踐踏民意！」

趙少康強調，美國萊豬不等於福島核食，不反對美國萊豬不代表支持日本核食，況且反福島核食進口公投有多達779萬人支持，即使過了2年也不該忽視這股民意，「同樣是1218公投，蔡政府反對核電卻擁抱核食，精神錯亂前後矛盾，犧牲國人健康！」

趙少康認為，縱使行政院強調未來會秉持比國際標準更嚴格的科學檢驗，卻不願實地到日本採樣檢測殘留，一旦福島5縣禁令解除，大量農漁產品叩關，國內檢測量能不足，民眾只能自求多福，「在野黨勢單力薄，蔡英文要蠻幹根本擋不住」、「我要求政府不能再比照放行萊豬隨便敷衍，必須清楚標示核食，甚至在賣場設『福島食品』專櫃，讓消費者有自主選擇權，作為『自求多福』的最後防線」。

趙少康批蔡政府解禁福島核食是霸王硬上弓。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

▲趙少康臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

不過，也不是所有人都強烈反對解除福島食品進口管制。民眾黨立法院黨團7日表示，福島核災發生至今已超過10年，台灣和日本的環保團體都曾到現場了解，該地區的輻射殘留量的確已經大幅降低，但為了國人健康和食品安全，還是要全面審視。

民眾黨雖然不反對解禁，但強調核食問題不需以媚日或反日為前提，希望政府以民眾的健康為重，跳脫黨派利益與意識形態的鬥爭，在過渡時期，做好源頭管理、明白標示，尤其是原產地的溯源管理、查廠、抽檢，都必須在開放前完成，政府應該做好適當標示，讓民眾可以充分獲得資訊，自由做出選擇。

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