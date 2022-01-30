寒流今日報到　雲府農業處呼籲農民做好防寒措施以減少農業損失

▲蔬果及花卉防寒措施建議，蔬菜及花卉部分可搭設塑膠棚、溫室、防風牆、防風網及實施畦溝灌水或葉面灑水保護，以防寒害。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

依據中央氣象局氣象預報，今日小年夜（30日）、明天除夕（31日）受東北季風及大陸冷氣團影響，中部地區低溫僅10度；縣府呼籲農民有寒災情況，請主動向公所通報，公所將針對已屆採收期及需即時復耕作物先行拍照存證，並依農業天然災害救助相關規定辦理災害查報與勘查，儘速協助農民復耕復建。

雲林縣政府農業處說明，蔬果及花卉防寒措施建議，蔬菜及花卉部分可搭設塑膠棚、溫室、防風牆、防風網及實施畦溝灌水或葉面灑水保護，以防寒害；已屆採收期蔬菜應及早採收，以減少損失。果樹部分，迎風面設置防風設施，酌量增施鉀肥，以增加抗寒力外，並加強果園灌水、噴霧、覆蓋、包裹樹幹或果實套袋，以減少受害程度。茶園防寒措施則建議，茶樹可在樹冠上覆蓋PE塑膠布、遮陰網或撒上薄層稻草，及加強樹冠面噴水，隔絕冷空氣進入，避免霜害。

屬較不耐寒魚種之吳郭魚、虱目魚、石斑魚及白蝦等，宜加強防寒保溫措施，必要時規劃儘早採捕，以減少寒害損失，詳細防範措施如下，

1. 於魚塭北側搭蓋防風棚，加強越冬溝之保溫、防寒及加溫等設備。

2. 放養數量方面：因環境、條件、種類而異，如放養虱目魚，其密度以每立方公尺1.3公斤以下為宜。

3. 投餌料：在氣溫回升、暖和之日，可酌投飼料(水溫20℃以下不投飼料)。

4. 換水：因投飼料致水質不良時，應予換水，每月2至4次。

5. 疾病防治：隨時將已凍傷之魚體撿除，以防止污染池水。

6. 寒流侵襲或停滯時，水溫若低於15℃時，應採緊急措施，如加溫以提高水溫，打氣以增加溶氧，俾減輕死亡。



各畜禽戶應提前做好防寒保暖準備，畜牧戶之仔禽可集中禽舍以電熱機具控溫保暖。另放牧之家禽請集中畜舍內，或集中於戶外避風掩蔽處加以防寒，以減少損害機會。農業處相關各科電話，農務發展科（張先生）：05-5522491；森林保育科（謝先生）：05-5522494 ；漁業科（廖小姐）：05-5522532 ；畜產科（施小姐）：05-5522557。

▲屬較不耐寒魚種之吳郭魚、虱目魚、石斑魚及白蝦等，建議加強防寒，寒流侵襲或停滯時，水溫若低於15℃時，應採緊急措施，如加溫以提高水溫，打氣以增加溶氧，俾減輕死亡。（圖／記者蔡佩旻攝）

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