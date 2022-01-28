劍湖山世界山茶花滿開　生肖屬虎春節遊園只要99元

▲劍湖山世界遊樂園2022新設施「VR Dino飛越恐龍谷」將於農曆春節連假正式對外營運。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

劍湖山世界2022新設施「VR Dino飛越恐龍谷」將於農曆春節連假正式對外營運，虎年除了推出「花現狂歡慶典」全新打造「劍湖山茶花館」，逾千株的山茶花盛開，帶給每個民眾繽紛好心情之外，今農曆春節期間1月29日至2月6日，生肖屬虎的民眾，憑證購票只要99元。

劍湖山世界經理張華紋表示，2022年劍湖山世界春節鉅獻，推出以恐龍為主題的新設施「VR Dino飛越恐龍谷」，導入元宇宙概念，打造虛實合一的情境，一進入VR Dino廣場，恐龍聲大作，暴龍、風神翼龍、迅猛龍、副櫛龍、三角龍等齊聚一堂，一不小心，棘龍張大嘴巴，瞬間就移動到你身旁，彷彿進入恐龍紀元；而當戴上VR眼鏡後，映入眼簾的是令人驚嘆不已的恐龍世界，猶如搭上吉普車，展開恐龍谷的探險之旅。

▲劍湖山世界虎年推出「花現狂歡慶典」全新打造「劍湖山茶花館」，逾千株的山茶花盛開，帶給每個民眾繽紛好心情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張華紋指出，劍湖山世界綠覆面積達53%以上，且擁有14萬棵喬灌木，今年再引進千棵山茶花，約百餘種的山茶花品種，再打造日式風情山茶花園。山茶花是中國傳統觀賞花卉中的十大名花之一，花型非常豔麗，象徵東方風情與雍容華貴，廣受喜愛，目前園區收藏100多種的品種，山茶花品種多元，因花形、色澤、葉形等，都別具特色與嬌貴，春節期間山茶花陸續綻放。

張華紋說，春節期間，除了來賞花、看表演、瘋設施之餘，當然也要來點過節的氣氛，初一至初六限定活動，早上10：30財神現身花現幸福廣場與遊客進行互動發紅包，帶給遊客虎年新氣氛，下午3：50在VR Dino前廣場將會舉辦「新春博虎運」活動，最幸運者，有機會獲得台灣彩券發行的千元刮刮卡乙張，刮出虎年好運氣。

虎年行大運，屬虎民眾於今年春節1/29-2/6入園，憑相關證件購票只要99元。另外，除了推出全民599元、午後1點399元的優惠價外，再順勢推出2月出生的星座享優惠，也就是水瓶與雙魚們，2月份憑證購票立馬享350元的優惠價。也提醒遊客入園時須遵守全程戴口罩、量測體溫、保持手部清潔、不邊走邊吃等防疫規定。

▲紅繡球」花形似牡丹花，花瓣十分多，顏色也非常鮮艷，就像一顆鮮豔的繡球花。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林監獄年末送關懷 助弱勢里民清掃家園迎新春

►垂釣不會再被趕了 雲林縣政府公告開放垂釣區

►綻放滿山谷！草嶺仙境迎新春 雲林櫻花季1／29登場

►草嶺石壁森林療育基地、石壁竹創森計畫 揭開雲林新「旅程」