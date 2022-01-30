斥資3800萬修繕斗六市大門　水舞圓環正式啟用風華再現

▲斗六圓環水舞設施損壞10多年，雲林縣政府斥資3800萬元辦理改善工程，成為一座數位現代化「音樂水舞圓環」，昨日晚間正式啟燈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市在康熙末年時，譯斗六社之音為地名稱為「斗六門」，當時其位置恰位於諸羅縣東方之門鎖重鎮，而斗六門入口處及為現今斗六市圓環。斗六圓環水舞設施損壞10多年，雲林縣政府斥資3800萬元辦理改善工程，成為一座數位現代化「音樂水舞圓環」，昨（29）日晚間正式啟燈。

斗六音樂水舞圓環為雲林打造全新地標，斗六市公所為慶祝圓環舉辦「斗六音樂水舞圓環啟用晚會」，重新啟用的斗六圓環再次展現風華，以全新風貌帶來震撼的音樂水舞秀，讓現場的民眾看得目不轉睛，晚會序幕由八德社區舞蹈表演與斗六千歲太鼓團敲響，主秀則由民視最強八點檔「黃金歲月」演員群傳唱經典歌曲，讓斗六的夜晚熱鬧非凡。

▲「音樂水舞圓環」昨日晚間正式啟燈，晚會主秀由民視最強八點檔「黃金歲月」演員群傳唱經典歌曲，讓斗六的夜晚熱鬧非凡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

縣長張麗善指出，斗六圓環是主要交通樞紐，也是重要門面，2001年前縣長張榮味將圓環改建為水舞廣場，入夜後水舞搭配音樂燈光，成為斗六市新地標，當時斗六媽祖遶境與跨年晚會，都以圓環為中心舉辦，吸引不少人專程前來觀賞，感受斗六市的活力，也是很多人的回憶。

後因設施故障斗六圓環水舞停擺十幾年，上任後許多鄉親反映，希望能讓斗六圓環風華再現，經縣府與地方多次評估，認為還是水舞最佳，因此自籌約3800萬元經費，重建水舞系統、環境設施及景觀優化。

▲「音樂水舞圓環」春節期間規劃每日上午9時到晚間22時的整點與夜間18時至21時每30分進行水舞表演，後續可因應節慶調整。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六市長林聖爵表示，斗六圓環承載著很多人的回憶，非常具有人文歷史價值，相信圓環水舞的重新啟動，不僅可以促進地方商機，更可以帶動斗六的進步，感謝張麗善縣長及縣府團隊，齊心打造最漂亮的水舞，讓斗六圓環可以風華再現。

▲斗六圓環改善內容包含圓環設施整修、水舞設施更新、數位水幕設備、音響燈光設備及機電設備更新凡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



工務處長汪令堯補充說明，斗六圓環改善內容包含圓環設施整修、水舞設施更新、數位水幕設備、音響燈光設備及機電設備更新等，其中水舞設計邀請水舞聲光設計師謝明勳擔任藝術總監，融合在地文化、科技與創新為斗六圓環水舞注入藝術美感，春節期間規劃每日上午9時到晚間22時的整點與夜間18時至21時每30分進行水舞表演，後續可因應節慶調整。

▲斗六太平老街燈海延伸至「音樂水舞圓環」相輝映。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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