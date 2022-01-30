年前菜價低　雲林縣府呼籲民眾多加採購讓農民過好年

▲近期因本土疫情影響，市場需求量減弱，且氣候穩定，高麗菜豐產，導致價格下滑。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

近期高麗菜生長狀況良好，市場到貨量大增，又因疫情影響，消費地餐廳、飯店等各大用餐場所客數縮減，導致市場需求量減少，蔬菜價格偏低。雲林種植高麗菜農民紛紛上網貼文低價自採吸引民眾採購以求銷售。

雲林縣長張麗善說明，近期因本土疫情影響，市場需求量減弱，且氣候穩定，高麗菜豐產，導致價格下滑，雲林縣政府為因應高麗菜量產，已針對高麗菜規劃相關產銷調節並適時推出三項因應措施，以穩定菜價，保障農民收益。

▲雲林種植高麗菜農民紛紛上網貼文低價自採吸引民眾採購以求銷售。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

一、持續加強收購加工措施，減輕市場銷售壓力，縣府配合農糧署從12月中即公告辦理高麗菜收購加工措施，累積至今已收購近1,000公噸，已超過原採購目標量，為穩定價格縣府向農糧署爭取提高採購量至1,700公噸，將持續辦理，減輕市場壓力穩定價格。

二、媒合外銷出口，內外銷分流，縣府與貿易商合作，將媒合出口至香港、洛杉磯、新加坡及馬來西亞等地，透過內外銷分流，減輕國內市場壓力。

三、規劃團購措施，帶動國內蔬菜銷售，配合縣內農民團體，視產地狀況適時推出團購措施，促進國內消費採購。

農業處長吳芳銘指出，依甘藍育苗場統計資料，全國2020年11月下旬出苗量達786萬株(預計採收時間約2022年1月下旬)，超出紫色燈號600萬株，另2020年12月上旬，出苗量為525萬株(預計採收時間約2022年2月上旬)，尚在黃色燈號範圍。

但因近期氣溫較低，可能導致生長減緩延後採收，農業處將會持續注意生產及價格狀況，研擬相關產銷調節措施，同時也呼籲農委會重視疫情威脅恐影響學校團膳供菜事宜，請農委會提前研擬相關因應措施，以保障農友權益。吳芳銘說，適逢年節，希望民眾在大魚大肉之餘，也多加食用新鮮蔬果，支持在地農產品。

▲雲林種植高麗菜農民紛紛上網貼文低價自採吸引民眾採購以求銷售。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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