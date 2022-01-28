春節逛市集看電影、拜媽祖、迎財神　北港好水市集熱鬧到3月

記者蔡佩旻／雲林報導

「北港好水市集-山珍海味mini bar」，將於大年初三開始至二二八連假期間新春於北港水道頭文化園區舉辦，在大復戲院大年初三及初四也有「舊影時光」紀錄片放映，雲林縣政府希望藉由多元特色的主題攤販市集、表演活動來營造輕鬆生活及慢活氛圍，並藉此帶動北港水道頭文化園區觀光旅遊人潮。

▲雲林縣政府今日於北港水道頭文化園區辦理「北港好水市集-山珍海味mini bar」活動說明記者會，活動將從春節一直延續到3月。（圖／記者蔡佩旻攝）

北港是雲林的重要核心城鎮，不只是大家心中的信仰所向，也擁有濃厚的年節氣息。雲林縣長張麗善表示，北港在日治時期就是水陸交通經濟中心，這裡充滿豐沛的歷史文化底蘊，更有著許多古蹟及歷史建築，北港自來水廠及歷史建築群就是日治時期昭和5年所建造，並於2020年重新修建完成，現為北港水道頭文化園區，具有重要的歷史價值。

▲北港水道頭文化園區，有自來水廠最具歷史的十角水塔及日式宿舍建築群。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

文化觀光處長陳璧君表示，北港水道頭除了市集與草地音樂會活動，在北港朝天宮及雲林縣媽祖青年軍協會協助下，特別加碼於活動現場每日都會舉辦摸彩三重送的活動，第一重送北港朝天宮限量福袋，第二重多樣好禮包含IPhone 13、朝天宮白玉媽祖及媽祖護台灣等限量好禮、第三重則是持抽到的朝天宮福袋可參與抽金身媽祖。

▲「北港好水市集-山珍海味mini bar」將設置於園區內草坪區，活動內容包含市集攤位、文青手作、主題表演。（圖／記者蔡佩旻攝）

文化觀光處說明，好水市集舉辦共計12場節慶假日市集活動，辦理日期為2/3（四）～2/6（日）、2/12(六)～2/14(一)、2/19(六)～2/20(日)、2/26(六)～2/28(一)，下午12:30至晚上20:00。另外，在大復戲院舊影食光三場系列活動，「春節電影院」於2/3(初三)、2/4(初四)播映北港在地紀錄片；「舞動微醺饗宴」於3/12(六)、3/13(日)邀請「禾一文化傳承舞團」表演結合在地精緻餐食；「厝邊隔壁來看戲」於3/19(六)、3/20(日)播放「再會啦！白宮！」及社區劇場演譯在地小故事。

▲北港自來水廠最具歷史的十角水塔及日式宿舍建築群。（圖／記者蔡佩旻攝）



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