　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

春節逛市集看電影、拜媽祖、迎財神　北港好水市集熱鬧到3月

記者蔡佩旻／雲林報導

「北港好水市集-山珍海味mini bar」，將於大年初三開始至二二八連假期間新春於北港水道頭文化園區舉辦，在大復戲院大年初三及初四也有「舊影時光」紀錄片放映，雲林縣政府希望藉由多元特色的主題攤販市集、表演活動來營造輕鬆生活及慢活氛圍，並藉此帶動北港水道頭文化園區觀光旅遊人潮。

▲雲林縣政府所主辦最具雲林味的「北港好水市集-山珍海味mini bar」，將在2月新春於北港水道頭文化園區盛大展開。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府今日於北港水道頭文化園區辦理「北港好水市集-山珍海味mini bar」活動說明記者會，活動將從春節一直延續到3月。（圖／記者蔡佩旻攝）

北港是雲林的重要核心城鎮，不只是大家心中的信仰所向，也擁有濃厚的年節氣息。雲林縣長張麗善表示，北港在日治時期就是水陸交通經濟中心，這裡充滿豐沛的歷史文化底蘊，更有著許多古蹟及歷史建築，北港自來水廠及歷史建築群就是日治時期昭和5年所建造，並於2020年重新修建完成，現為北港水道頭文化園區，具有重要的歷史價值。

▲雲林縣政府所主辦最具雲林味的「北港好水市集-山珍海味mini bar」，將在2月新春於北港水道頭文化園區盛大展開。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲北港水道頭文化園區，有自來水廠最具歷史的十角水塔及日式宿舍建築群。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

文化觀光處長陳璧君表示，北港水道頭除了市集與草地音樂會活動，在北港朝天宮及雲林縣媽祖青年軍協會協助下，特別加碼於活動現場每日都會舉辦摸彩三重送的活動，第一重送北港朝天宮限量福袋，第二重多樣好禮包含IPhone 13、朝天宮白玉媽祖及媽祖護台灣等限量好禮、第三重則是持抽到的朝天宮福袋可參與抽金身媽祖。

▲雲林縣政府所主辦最具雲林味的「北港好水市集-山珍海味mini bar」，將在2月新春於北港水道頭文化園區盛大展開。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「北港好水市集-山珍海味mini bar」將設置於園區內草坪區，活動內容包含市集攤位、文青手作、主題表演。（圖／記者蔡佩旻攝）

文化觀光處說明，好水市集舉辦共計12場節慶假日市集活動，辦理日期為2/3（四）～2/6（日）、2/12(六)～2/14(一)、2/19(六)～2/20(日)、2/26(六)～2/28(一)，下午12:30至晚上20:00。另外，在大復戲院舊影食光三場系列活動，「春節電影院」於2/3(初三)、2/4(初四)播映北港在地紀錄片；「舞動微醺饗宴」於3/12(六)、3/13(日)邀請「禾一文化傳承舞團」表演結合在地精緻餐食；「厝邊隔壁來看戲」於3/19(六)、3/20(日)播放「再會啦！白宮！」及社區劇場演譯在地小故事。

▲雲林縣政府所主辦最具雲林味的「北港好水市集-山珍海味mini bar」，將在2月新春於北港水道頭文化園區盛大展開。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲北港自來水廠最具歷史的十角水塔及日式宿舍建築群。（圖／記者蔡佩旻攝）
 

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►綻放滿山谷！草嶺仙境迎新春　雲林櫻花季1／29登場

►春節連假國1北虎尾交流道封閉　警公布替代道路

►草嶺石壁森林療育基地、石壁竹創森計畫　揭開雲林新「旅程」

►斗六慶典月一路熱鬧到元宵　市長林聖爵邀民眾「登門拜訪」

►垂釣不會再被趕了　雲林縣政府公告開放垂釣區

ET快訊
快訊／台中+2！女研究生就讀桃園　足跡遍及苗栗、沙鹿農會
「8千多人居家隔離」無法回家過年！陳時中：很抱歉
黃曉明娶Baby「原因和媽有關」！　寵妻誓言「2個不可能」全
快訊／新北公布新足跡　捷運環狀線、特力屋、板橋拉麵店
快訊／高雄最新足跡　丹丹漢堡、麻古茶坊、麥當勞
快訊／高雄+7！　一家4口住礁溪長榮3染疫
快訊／新北+1確診　「蘆洲男」女友也染疫
快訊／國泰世華分行員工家屬確診　全行居家隔離
黃曉明、Angelababy離婚　兩人被發現「無直接商業關聯
黃曉明想兒子打電話回家　Angelababy「第一句話」好尷
快訊／明起至「澎湖、金門、馬祖」　有症狀需篩檢
黃曉明砸10億辦「世紀城堡婚禮」！　527密碼超閃：讓我把妳
快訊／北市確診+5！　幼教師補習班兼課「1傳5」
快訊／桃園再增3例「感染源不明」　2人社區採檢站驗出
快訊／礁溪+4人「高雄住客父子+友人確診」！累積13人染疫
快訊／高雄今+4！　累積77人染疫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東機場快篩站啟用　提高防疫規格為縣民健康把關

十大傑出青年魏瑞廷　導入綠色單車旅遊響應簡單愛地球

屏東熱博農再區春節限定活動　擲喜八樂拍出幸福全家福

大學生邀全民「設計」關山　以米袋創作預約小鎮美好未來

中部第一家獲HACCP認證屠宰場　和榮意：最好豬肉留給台灣人吃

桃園春節期間加開疫苗門診　鄭文燦籲請市民踴躍接種提高保護力

台科大連續六年小鎮推動USR計劃　首辦高中營體認在地文化產業

Omicron打亂步調　五結鄉2022利澤走尪活動取消

春節逛市集看電影、拜媽祖、迎財神　北港好水市集熱鬧到3月

春節前夕　屏東潮州警方加強臨檢掃蕩勤務守護地方治安

Toyz詐賭300萬現場影片曝光　偷拔「特殊隱眼」丟地上被抓包

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

曼谷全名超長！泰國人都記不清　167個字母「僅2人能完整唸出」

聲林之王3_EP08_PROMO金曲導師加持 動人歌聲渲染聲林

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

莎莎突PO寶寶符號：我有了！　狂收「恭喜訊息」揭肚皮真相

《大嘻哈時代》選手被控性侵硬上！ 對方求饒還遭言語辱罵

羅時豐遇奇葩男子「舔媽媽」示愛　摔車靠外套保命..姪子：等等再測試一次XD

最高齡！90歲老肺魚愛撒嬌　喜歡被摸肚肚同時有鰓、肺

Sandy首配音...黃子佼一度以為「她被換掉嗎」　「會邀泱泱嗎？」盧廣仲：盒盒盒

台東機場快篩站啟用　提高防疫規格為縣民健康把關

十大傑出青年魏瑞廷　導入綠色單車旅遊響應簡單愛地球

屏東熱博農再區春節限定活動　擲喜八樂拍出幸福全家福

大學生邀全民「設計」關山　以米袋創作預約小鎮美好未來

中部第一家獲HACCP認證屠宰場　和榮意：最好豬肉留給台灣人吃

桃園春節期間加開疫苗門診　鄭文燦籲請市民踴躍接種提高保護力

台科大連續六年小鎮推動USR計劃　首辦高中營體認在地文化產業

Omicron打亂步調　五結鄉2022利澤走尪活動取消

春節逛市集看電影、拜媽祖、迎財神　北港好水市集熱鬧到3月

春節前夕　屏東潮州警方加強臨檢掃蕩勤務守護地方治安

「第一操盤手」坑殺投資人自肥2.4億　統一投信2經理人遭起訴

《LOL》2022年PCS完整參賽名單公布…亞洲盃冠軍上善若水突襲

李晶晶手機貼「發」字求自摸　看不懂中文卻會打麻將賺紅包

快訊／台中+2！女研究生就讀桃園　放寒假到過苗栗、沙鹿農會

外交突破！台美副總統同框　國台辦：謀「獨」挑釁將依法受嚴懲

快訊／台南+1疫調足跡曝！去過永豐銀行、7-11、黃昏市場

快訊／全台首創！陳其邁宣布高雄提供「匿名快篩」　3類人快出來驗

國內「長新冠」追蹤情況？指揮中心：非法定傳染病個案

桃機前進指揮所解編！王必勝揭「落地篩檢總數據」　確診人數曝光

談加薪卻被資遣！老鳥揭主管「背後用意」：是在幫妳…曝職場悲歌

長裙妹「螃蟹跑法」趕公車險遭撞 誇張斜切惹網怒：過完年趕投胎？

地方熱門新聞

高雄33人吃牛排「隔離過年」心情曝

病患鐵鍊及圓鍬襲警　救護車玻璃破

高雄大灣國中生確診　2天匡列34人

台中市精密二期招租成效差　審計機關要求檢討改善

黃偉哲、郭信良率隊慰勉警察人員及協勤民力

三離島縣發聲明　呼籲中央在台灣端設快篩站

松柏嶺「天空之星」景觀塔動土

黃偉哲慰勞治安尖兵及協勤民力

台南區間測速執法系統過年前啟用

男子拒繳酒測罰款查封透天厝後繳清

這樣做愛心！便當業者捐100萬「便當蓋」相助蓋受虐兒新家

埔鹽順澤宮大年初一起發3千個錢母、1萬頂冠軍帽

提前發銭好過年　公教人員月退、年終1月入賬

黃偉哲年前慰勉贈禮

更多熱門

相關新聞

和榮意屠宰場獲中部第一家HACCP認證

和榮意屠宰場獲中部第一家HACCP認證

日本官方規定自去年6月起，非HACCP（屠宰場危害分析重要管制點）屠宰場提供的畜禽肉品均不得進入日本。雲林縣和榮意食品有限公司今年1月成為中部第一家取得HACCP認證之屠宰場，其為結合屠宰、分切等一貫化生產作業均符合HACCP規範，雲林縣長張麗善、農業處長吳芳銘今（28）前日往貼紅榜道喜。

今新增44例境外移入「居隔暴增30人」　14落地確診

今新增44例境外移入「居隔暴增30人」　14落地確診

快訊／今本土增27例　境外44例

快訊／今本土增27例　境外44例

春節前夕　潮警加強臨檢掃蕩勤務守護地方治安

春節前夕　潮警加強臨檢掃蕩勤務守護地方治安

甫公告合法垂釣　雲林縣府即動員淨港加強環境整潔

甫公告合法垂釣　雲林縣府即動員淨港加強環境整潔

關鍵字：

水道頭文化園區雲林北港鎮春節影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／黃曉明宣布離婚Angelababy！

男童失蹤3天找到剩殘缺遺體！遭4犬分食慘死

環東撞死騎士！2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

獨／前男友出面控小三　10年前真相被挖出…王思佳回應了

即／台中驚傳有疫情　大甲國泰世華公告行員家屬確診

Angelababy離婚聲明「和平分開」

福原愛爆扶正橫濱男　激動公開「新身份」：我會加油的！

大姑偷年菜請男友家人　媳怒：8道吃6道

幫客戶裝水晶燈　他一開電源尷尬了

即／10天前才打BNT第3劑！　花蓮警局主秘病逝

女偶像「約砲海量粉絲」淫片瘋傳！真相被挖網傻眼

13款刮刮樂「購買攻略」曝光！　想中獎必挑這一張

桃園2科技大廠1002人採檢結果出爐

名醫估「2月下旬有望降一級」

烏干達14學生遭騙來台當黑工！中州科大校長請辭

更多

最夯影音

更多
Toyz詐賭300萬現場影片曝光　偷拔「特殊隱眼」丟地上被抓包

Toyz詐賭300萬現場影片曝光　偷拔「特殊隱眼」丟地上被抓包
1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

曼谷全名超長！泰國人都記不清　167個字母「僅2人能完整唸出」

曼谷全名超長！泰國人都記不清　167個字母「僅2人能完整唸出」

聲林之王3_EP08_PROMO金曲導師加持 動人歌聲渲染聲林

聲林之王3_EP08_PROMO金曲導師加持 動人歌聲渲染聲林

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面