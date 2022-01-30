歲末年終關懷弱勢長輩　臺西警加強獨居長者預防犯罪宣導

▲臺西警分局關懷轄區獨居老人，配送物資，及自購暖暖包、罐頭、麥片等物資，警友站黃站長更是加碼發送慰問金。。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局臺西分局東勢分駐所警員盧雨利1月27日下午時執行勤區訪問時發現轄內有獨居長輩急需關懷，所長吳明彰立即聯繫警友站、村長等地方人士聯合於寒冷的歲末年終之際前往探視，並邀請志工前往協助居家清掃，配合分局配送物資，及自購暖暖包、罐頭、麥片等物資，警友站黃站長更是加碼發送慰問金。

農曆春節將至，家家戶戶忙著迎新年，許多獨居的長輩獨居生活不便，此次結合地方人士，大家有錢出錢有力出力，同時也宣導防竊、防搶及反詐騙，避免長者受騙，分局長黃念生加發烏骨雞黑蒜雞湯，盼讓地方弱勢安心、暖心好過年，讓他們感受到社會處處有關愛。

臺西警分局長黃念生表示，獨居長者孤苦無依在家，除了警勤區員警平時多加拜訪關心，在春節闔家團圓之際，也會主動加強關懷，呼籲民眾主動發掘亟需照顧的弱勢家庭及長者，適時伸出援手，讓大家能在寒冬中安心過個好年。

▲臺西警分局東勢分駐所警員盧雨利執勤發現轄內有獨居長輩急需關懷，所長吳明彰立即聯繫警友站、村長等地方人士聯合於寒冷的歲末年終之際前往探視，並邀請志工前往協助居家清掃。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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