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西螺媽祖燈會2萬顆彩繪燈籠高掛　太平媽藝術路燈美翻老街

▲雲林西螺福興宮靜態展示的2022西螺媽祖迎春燈會，祈福燈籠區則從延平路與建興路口起至延平路與公正路口，燈籠海搭配老街景致，充滿濃郁的年節喜慶味道。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林西螺福興宮靜態展示的2022西螺媽祖迎春燈會，祈福燈籠區則從延平路與建興路口起至延平路與公正路口，燈籠海搭配老街景致，充滿濃郁的年節喜慶味道。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者李政遠／雲林報導

西螺福興宮太平媽祖廟香火鼎盛，信眾遍及全台，農曆春節為國人重要的歲時節慶，廟方在新春期間舉辦西螺媽祖迎春燈會在廟前及周邊道路，2萬多顆彩繪燈籠高掛，許多網紅網美賞燈拍美照。今年西螺鎮公所打造全台最美、最時尚的太平媽意象造型路燈，入夜後與燈籠海相輝映，吸引各地民眾前來拍照打卡。

年節氣氛愈發濃厚，今年因疫情升溫，雲林縣西螺福興宮配合防疫，日前宣布取消搶頭香、炮炸年獸等多項年節活動，但屬靜態展示的2022西螺媽祖迎春燈會，祈福燈籠區則從延平路與建興路口起至延平路與公正路口，燈籠海搭配老街景致，充滿濃郁的年節喜慶味道，創作燈籠區則在廟前福興街上，萬顆燈龍高掛，搭配福興宮建築特色，民眾喻為雲林最美燈籠海。

▲雲林西螺福興宮靜態展示的2022西螺媽祖迎春燈會，祈福燈籠區則從延平路與建興路口起至延平路與公正路口，燈籠海搭配老街景致，充滿濃郁的年節喜慶味道。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲農曆春節為國人重要的歲時節慶，廟方在新春期間舉辦西螺媽祖迎春燈會在廟前及周邊道路，2萬多顆彩繪燈籠高掛，許多網紅網美賞燈拍美照。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

西螺鎮公所編列一千多萬經費，進行福興宮周遭路面、路燈景觀改善工程，路燈以Q版太平媽圖騰，尾設計主題，具有時尚美感，入夜後，二萬餘顆五彩繽紛燈籠沿路高掛，繽紛燈籠與華麗時尚路燈相輝映美翻老街，已吸引民眾駐足拍照。

▲雲林西螺福興宮靜態展示的2022西螺媽祖迎春燈會，祈福燈籠區則從延平路與建興路口起至延平路與公正路口，燈籠海搭配老街景致，充滿濃郁的年節喜慶味道。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲今年西螺鎮公所打造全台最美、最時尚的太平媽意象造型路燈，入夜後與燈籠海相輝映，吸引各地民眾前來拍照打卡。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，以防疫為優先，年節習俗也要傳承，今年開廟門時間為大年初一凌晨零時開啟，但不舉辦搶頭香活動，開廟門前會施放為台灣祈福、為黎民除疫高空煙火秀，藉由五彩繽紛的煙火放走不如意，並且將來年新希望直達天廳，開廟門後，依慣例發送「1元美金開運紅包」，送給除夕夜參加開廟門的信眾，虎年行大運、大吉大利、財源廣進。

▲雲林西螺福興宮靜態展示的2022西螺媽祖迎春燈會，祈福燈籠區則從延平路與建興路口起至延平路與公正路口，燈籠海搭配老街景致，充滿濃郁的年節喜慶味道。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林西螺福興宮靜態展示的2022西螺媽祖迎春燈會，祈福燈籠區則從延平路與建興路口起至延平路與公正路口，燈籠海搭配老街景致，充滿濃郁的年節喜慶味道。（圖／記者蔡佩旻攝）

已有305年歷史的西螺福興宮，主祀太平媽祖為台灣著名的媽祖廟之一，每年在除夕夜舉辦「逗陣與太平媽守歲團圓迎新春」活動，有施放祈福氣球、高空煙火、炮炸年獸和舉傳統竹火把遊街，開廟忙搶頭香、發送一元美金紅包，廟前還有燈籠海大道、大型手工花燈展，已成為地方民眾期待與除夕夜當晚特色活動。

▲雲林西螺福興宮靜態展示的2022西螺媽祖迎春燈會，祈福燈籠區則從延平路與建興路口起至延平路與公正路口，燈籠海搭配老街景致，充滿濃郁的年節喜慶味道。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲今年西螺鎮公所打造全台最美、最時尚的太平媽意象造型路燈，入夜後與燈籠海相輝映，吸引各地民眾前來拍照打卡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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