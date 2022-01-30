花現劍湖山春節再加碼　台灣Pay掃碼消費滿500送100元

▲劍湖山世界遊樂園2022年春節與台灣蘭協跨界合作，在劍湖山博物館推出「迎新開運蝶蘭展」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

劍湖山世界遊樂園2022年春節與台灣蘭協跨界合作，在劍湖山博物館推出「迎新開運蝶蘭展」之外，園區還有充滿日式風情的劍湖山茶花館、新設施VR Dino飛越恐龍谷。今日宣佈春節再加碼，2022年2月1日起，在劍湖山售票口刷台灣pay購買門票，滿500元就立即回饋100元消費券，最高回饋500元消費券。

劍湖山世界經理張華紋表示，「花現劍湖山」邁入第二年，今年以「花現狂歡慶典」為主題，在樂園打造不一樣的賞花拍照打卡景點，本次選在劍湖山博物館，與「台灣蘭協」合作，運用巧思以高貴的紫色蝶蘭為主色調，搭配Q版財神與象徵富貴金元財寶，打造出象徵花開富貴大吉大利「財神好運蘭區」。還有「月老蘭花姻緣區」，古代蘭花被中國人象徵愛情的信物，同時也象徵著堅貞的愛，在充滿甜蜜的氛圍中向可愛月老許個好人緣。

▲花現劍湖山」邁入第二年，今年以「花現狂歡慶典」為主題，在樂園打造不一樣的賞花拍照打卡景點，茶花盛開充滿日式風情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張華紋說明， 2022年春節期間到劍湖山世界賞花、瘋恐龍，即日起至2月底，全民優惠價只要599元；午後1點399元；屬虎民眾1月29日至2月6日，憑本人證件購票只要99元；2月星座水瓶、雙魚於2月份憑本人證件購票只要350元；2月1日至4月30日，持國旅券、五倍券購票，兩人同遊劍湖山只要1000元，再贈設施體驗券2張。

春節台灣Pay花現劍湖山，掃碼消費滿500元送100元，在主題樂園售票口或渡假大飯店櫃台，單筆消費滿500元即贈送100元劍湖山世界主題樂園消費券，單筆滿1,000元即贈送200元消費券，依此類推，每用戶最高贈送500元消費券為限。同時提醒遊客入園時須遵守相關防疫規定，請務必配合實聯制、量體溫、全程戴口罩、不邊走邊吃的相關規定，一起安心同遊劍湖山世界。

▲劍湖山世界遊樂園2022年春節推出新設施VR Dino飛越恐龍谷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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