72歲騎士闖快速道內線逆衝　沿路緊貼分隔島嚇壞一票用路人

▲前車急踩煞車向右偏駛，內側竟有一台機車幾乎貼著安全島逆向騎行。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
記者蔡佩旻／雲林報導
雲林快速道路時常有老人家騎機車或腳踏車誤上匝道，這回更是誇張逆向，1月28日晚間一輛機車逆向行駛在台78線東西向快速道路內側車道與分隔島間，因夜黑加上下雨視線不佳，嚇壞許多駕駛人，警方接獲多通報案電話，最後在元長交流道前攔下高齡72歲的老翁騎士並引導至平面道路，幸無釀成車禍。
雲林飛沙國中校長在臉書PO文指出，28日他下班返家途中，開車由西向東行駛台78線快速道路行經土庫交流道附近，發現前車急踩煞車向右偏駛，仔細一看，內側竟有一台機車幾乎貼著安全島逆向騎行，他嚇一大跳雙手緊握方向盤，深怕會撞上機車。事後校長受訪，心有餘悸表示，閃過後趕緊下交流道打電話報警，回到家心臟還砰砰跳、手腳發軟，直到8、9點心跳才平緩，現在回想起來還是覺得恐怖。
虎尾警分局第五組組長黃春榮表示，警方28日晚6點20分左右接獲報案，土庫分駐所員警緊急前往處理，在台78線來回尋找，6點43分在台78線15.1K東向車道元長交流道附近發現，機車是由東向西逆向行駛。黃春榮說明，騎車騎士為72歲沈姓老翁，他去嘉義訪友後要返回斗南新崙里住家，因不熟路況加上視線不佳，誤上台78線道路。
▲警方接獲多通報案電話，最後在元長交流道前攔下高齡7旬老翁騎士並引導至平面道路，幸無釀成車禍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
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