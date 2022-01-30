72歲騎士闖快速道內線逆衝　沿路緊貼分隔島嚇壞一票用路人

▲前車急踩煞車向右偏駛，內側竟有一台機車幾乎貼著安全島逆向騎行。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林快速道路時常有老人家騎機車或腳踏車誤上匝道，這回更是誇張逆向，1月28日晚間一輛機車逆向行駛在台78線東西向快速道路內側車道與分隔島間，因夜黑加上下雨視線不佳，嚇壞許多駕駛人，警方接獲多通報案電話，最後在元長交流道前攔下高齡72歲的老翁騎士並引導至平面道路，幸無釀成車禍。

雲林飛沙國中校長在臉書PO文指出，28日他下班返家途中，開車由西向東行駛台78線快速道路行經土庫交流道附近，發現前車急踩煞車向右偏駛，仔細一看，內側竟有一台機車幾乎貼著安全島逆向騎行，他嚇一大跳雙手緊握方向盤，深怕會撞上機車。事後校長受訪，心有餘悸表示，閃過後趕緊下交流道打電話報警，回到家心臟還砰砰跳、手腳發軟，直到8、9點心跳才平緩，現在回想起來還是覺得恐怖。

虎尾警分局第五組組長黃春榮表示，警方28日晚6點20分左右接獲報案，土庫分駐所員警緊急前往處理，在台78線來回尋找，6點43分在台78線15.1K東向車道元長交流道附近發現，機車是由東向西逆向行駛。黃春榮說明，騎車騎士為72歲沈姓老翁，他去嘉義訪友後要返回斗南新崙里住家，因不熟路況加上視線不佳，誤上台78線道路。

▲警方接獲多通報案電話，最後在元長交流道前攔下高齡7旬老翁騎士並引導至平面道路，幸無釀成車禍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►春節連假雲林好遊趣 接駁車南北串連山海景點

►綻放滿山谷！草嶺仙境迎新春 雲林櫻花季1／29登場

►春節逛市集看電影、拜媽祖、迎財神 北港好水市集熱鬧到3月

►草嶺石壁森林療育基地、石壁竹創森計畫 揭開雲林新「旅程」