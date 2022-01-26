綻放滿山谷！草嶺仙境迎新春　雲林櫻花季1／29登場

▲2022雲林草嶺櫻花季將於1月29日正式登場，青山坪目前花開約5成，夾有數顆白色李花，在翻騰的雲霧之中宛如仙境。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2022雲林草嶺櫻花季將於1月29日正式登場，草嶺石壁賞花正當時，雲林縣政府今年為讓前來賞櫻遊客能盡興，在中華電信、台灣大哥大及遠傳電信率先響應下，建置完成提升通訊品質的基地台，也避免違規停車、塞車等亂象影響賞花興致，新開闢300多位的停車場，並規劃接駁方式讓遊客來走春慢遊賞花。

雲林縣古坑大草嶺地區櫻花大爆發，沿149甲線即有櫻花行道樹搖擺指引遊客上山賞櫻、走春，尤其草嶺隧道口前的青山坪農場，目前正值所栽種的寒櫻、河津櫻及山櫻花等，正爭奇鬥艷盛開；另外石壁美人谷、蘇家農場、九芎神木、雲嶺之丘等各品種櫻花也隨之搖曳。

▲2022雲林草嶺櫻花季將於1月29日正式登場，草嶺石壁賞花正當時，縣府今日於九芎神木召開記者會報告櫻花已經盛開，從現在開始歡迎大家一直到3月6日都可以到草嶺來賞櫻。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善表示，草嶺石壁富含豐富芬多精負離子，農曆春節前正值約21種櫻花陸續綻放，縣府特結合古坑鄉公所及當地石壁社區發展協會、草嶺社區發展協會、草嶺觀光協會、草石山休閒農業區發展協會等，共同舉辦2022雲林草嶺櫻花季，賞櫻期將從1月29日至3月6日，且為了避免上山賞櫻花遊客因山路狹小塞車，不僅開闢2處停車場供遊客停放車輛，將實施交通管制以接駁方式讓遊客能盡興賞花。

▲2022雲林草嶺櫻花季將於1月29日正式登場，草嶺石壁賞花正當時，上山沿路都有山櫻盛開，一直到3月6日都可以到草嶺來賞櫻。（圖／記者蔡佩旻攝）

工務處長汪令堯說明，雲林草嶺櫻花季管制期間，在縣道149甲線與雲220線路口、蓬萊瀑布附近路旁設置停車場，共有300個停車位，於1月29日至3月6日每周六、日及連續假日上午7時至下午3時(除夕除外，共17天)實施交通管制，例假日石壁地區禁止自駕小型客車之遊客進入，請遊客將車停在停車場搭接駁車上山。接駁車採收費方式，從停車場到九芎神木全票來回100元，若要到五元兩角、雲嶺之丘，再換搭9人座小巴，來回票價50元。

▲九芎神木附近幾株櫻花已經盛開，遊客從現在開始歡一直到3月6日都可以到草嶺來賞櫻。（圖／記者蔡佩旻攝）

文觀處長陳璧君表示，草嶺石壁上萬棵櫻花樹分佈面積約18公頃。從冬末到春季都有不同種的花卉及樹種可以欣賞，山茶花、李花、梅花、桃花、紫藤花、寒櫻、白花山櫻、山櫻花、八重櫻、富士櫻…等，不僅如此，草嶺擁有得天獨厚的自然生態環境，蓬萊瀑布、峭壁雄風、水濂洞、青蛙石、幽情谷、雲嶺之丘、五元兩角、杉林步道、木馬古道、九芎神木等。

▲九芎神木附近幾株櫻花已經盛開，遊客從現在開始歡一直到3月6日都可以到草嶺來賞櫻。（圖／記者蔡佩旻攝）

石壁的竹林景致更是一絕，就如王維詩歌：「空山不見人，但聞人語響。返景入深林，復照青苔上。」漫步在杉林步道、石壁仙谷或五元二角裡，都會有一種令人心曠神怡，與身心同在的感覺。而石壁也是賞星賞雲海的好去處，四季分明的石壁，季季都有獨特景致。

▲縣道149甲線與雲220線路口、蓬萊瀑布附近路旁設置停車場，共有300個停車位，將實施交通管制，例假日石壁地區禁止自駕小型客車之遊客進入，請遊客將車停在停車場搭接駁車上山。（圖／記者蔡佩旻攝）

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