台美副元首同框互動　藍營議員批賴清德：畏畏縮縮、甘願當「細漢仔」

記者杜冠霖／綜合報導

副總統賴清德今天參加宏都拉斯總統就職典禮時，與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）同坐第一排，兩人簡單寒暄致意30秒，這也是台美副元首在國際場合首次同框，但藍營議員汪志冰批評，賴清德畏畏縮縮的擠到賀錦麗旁，一副小丑跳樑甘願當「細漢仔」，顏面盡失，「蔡政府還喜滋滋大做文章？」

宏都拉斯總統卡蕬楚就職觀禮台分兩區，前區主要人員是卡蕬楚與家人、政府官員，各國元首與特使則在前區後方，賴清德安排在元首特使區第一排；賀錦麗的位置賴清德左側，中間隔了哥斯大黎加總統與西班牙國王。

賀錦麗作為就職祝賀團最重要貴賓，直至典禮進行至授予卡蕬楚藍白色的總統綬帶時才進場，她入場後逐一跟各國元首致意，至賴清德，兩人短暫交談、自然互動，並為卡蕬楚鼓掌祝賀，典禮後，賀錦麗受訪時表示，她與賴清德談到雙方在中美洲的共同利益。

對於這短暫互動，汪志冰批評，賴清德身為中華民國的副總統，畏畏縮縮的擠到美國副總統的身旁，一副小丑跳樑甘願當美國「細漢仔」蹭同框跟做大內宣，顏面盡失，「完全高興不起來，蔡政府還喜滋滋大做文章，當國人都白痴膩？」

▲在宏都拉斯總統卡蕬楚就職典禮上，賴清德與美國副總統賀錦麗同坐第一排。（圖／總統府提供）