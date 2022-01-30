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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯建銘酸無能倒閣　國民黨團反擊：道歉詐騙、下會期讓你付出代價

▲▼立法院臨時會 審查中央政府院算 柯建銘為預算審查橫生枝節鞠躬道歉。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯建銘日前為預算審查橫生枝節鞠躬道歉。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨立法院黨團28日因不滿民進黨立委郭國文拋出「解禁福島等5縣市食品」主張，突襲佔領院會主席台，直到民進黨團總召柯建銘鞠躬道歉，才化解僵局。柯今（30）日凌晨透過臉書嗆，給「無能還逞能」的國民黨假性成就感；對此，國民黨團回應，柯得了便宜還要賣乖，這就是標標準準政客的嘴臉，「心中没有思想，没有道德是非，所有的作為都為了完成工具性目的。」

柯建銘今天凌晨4點多透過臉書表示，他鞠躬致歉以解僵局，是對國民黨之「無能還逞能」的「看穿不揭穿」，給予假性的成就感，讓國民黨在自High中迷失，對國民黨主席朱立倫交代，這是他30年政治生涯所領悟出「退」的價值，政治還是要懂得以大事小。

柯建銘還批評，國民黨現在是他的超級粉絲（Super fans），每天關注他的臉書，怕他批評國民黨？造成「不講話時不知我在想什麼，講話時會集體抓狂」的怪異現象，堪稱國會奇景；他對國民黨有兩個看法，第一個「國民黨EQ和IQ有點退化」，第二個「為了鷹派而鷹派極端化、深藍化」。

對此，國民黨團透過新聞稿回擊，朝野經歷近一個月的臨時會，終於將今天中央政府總預算的爭議提案送交表決，期間雖然言語交峰，但也未產生重大衝突，但也就是郭國文的一紙新聞稿讓立法院瞬間起了波瀾，「如果没有郭國文主張過年前開放日本核食進口，也不會有國民黨團立委站上議場主席台要求總統府、民進黨團說清楚講明白，也不會有國民黨團揚言倒閣要求民進黨政府正視及面對。」

國民黨團反問，如果柯建銘認為郭國文的作為是對的，為何要幫民進黨道歉？大可拿出民進黨團在立法院人數優勢來碾壓、圍剿國民黨團就好了，不是嗎？以多數霸凌少數民進黨也不是習以為常了嗎？為何28日不做，為何臨時會最後一日表決總預算時不敢？道理很簡單，郭國文犯了政治上的大忌，在不對的時間，說了不該的話，做了不該做的事，壞了民進黨政府的一盤大棋，柯建銘的道歉是危機處理，避免危機擴大，「若柯建銘的道歉只是虛偽的政治大戲，你贏了！但這是詐騙贏來的一時勝利，下會期國民黨會讓你付出應有的代價，不信，咱們就試試，請你拭目以待。」

國民黨團指出，如果28日柯建銘不代表民進黨道歉，正好做實了民進黨政府將要在立法院完成總預算三讀後，宣布開放日本核食，不僅突襲人民，依當時的院會所剩的時間，總預算也完成不了，預算審查一切重新來過。對民進黨團政府的衝擊，不是過年回來表決「不信任案」這麼簡單而已，相信柯總召不會不知，府院高層也不會不知。柯建銘不管是銜命或自我盤算，道歉可以拆下政治炸彈，當然要做，也不得不為。

對於柯建銘在總預算通過後的隔天，又用一則臉書把國民黨從上到下數落一頓，國民黨團直指，從這裡看的出來，柯建銘28日的道歉心不甘情不願，得了便宜還要賣乖，這就是標標準準政客的嘴臉，裡子面子全部都要，「心中没有思想，没有道德是非，所有的作為都為了完成工具性目的」；有句老話要送給柯建銘：「身不正，不足以服；言不誠，不足以動。」國民黨團也想問問，小年夜這則臉書，又是要寫給誰看的呢？

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