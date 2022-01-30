趙立堅批「台灣哪來什麼副總統」　黃暐瀚：藍營再不抗議，年底會很痛

▲在宏都拉斯總統卡蕬楚就職典禮上，賴清德與美國副總統賀錦麗同坐第一排。（圖／總統府提供）



記者杜冠霖／台北報導

副總統賴清德27日出席宏都拉斯新總統就職典禮，與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）同框，並且簡短寒暄交談。中國外交部發言人趙立堅則在回應媒體時表示，台灣只是中國一個省，哪來什麼「副總統」，對於中方說法，資深媒體人黃暐瀚指出，台灣人並不會痛，「但藍營政治人物若再不跳出來抗議，年底，會很痛。」

黃暐瀚表示，站在大陸的立場，不承認中華民國（台灣）是一個國家，自己能夠理解，「但台灣的政治人物們，如果不對趙立堅的發言抗議反對，那還參選『中華民國』的公職幹嘛？」

黃暐瀚指出，如果賴清德不是副總統，那吳敦義、蕭萬長、呂秀蓮、連戰、李元簇、李登輝通通不是，如果兩岸還要這樣互相diss，那台灣這邊是不是也該回一句：「大陸只是一個叛亂團體，哪來什麼『所謂的』外交部發言人？」

黃暐瀚表示，國民黨的政治人物，好像對趙立堅的污辱毫無反應，前陣子大家在談前總統蔣經國，「試想如果現在的總統還是蔣經國，他的副總統被這樣污辱，蔣經國會怎麼說？」

對於趙立堅的說法，黃暐瀚指出，台灣人不會痛，「2003年沙祖康之後，台灣人早習慣對岸會這樣說，會痛的，是國民黨。年底，會很痛。」