「終於有時間跟蕭美琴吃午餐」　賴清德：圓滿完成總統交付任務

▲賴清德即將結束宏都拉斯出訪行程。（圖／翻攝賴清德臉書）



記者杜冠霖／台北報導

副總統賴清德為出席我國友邦宏都拉斯新任總統卡蕬楚（Xiomara Castro）的就職典禮，親自飛往當地，27日也首度與美國副總統賀錦麗互動交談，引起國際關注，賴清德30日也在臉書發文表示，早上4場視訊會議後，即將結束這次特使團出訪所有的行程，「台灣，我們回來了！」

賴清德27日出席宏都拉斯新任總統就職典禮，由卡蕬楚親自接待，出訪期間行程緊湊，和貝里斯總理布里仙紐（Hon. John Briceno ）進行雙邊會談，也在典禮現場與西班牙國王菲利浦六世、美國副總統賀錦麗簡單寒暄致意，這也是台美副總統在國際場合首次同框。

賴清德29日下午抵達舊金山，過境期間與美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）線上會晤，今天一早又密集進行3場與美方醫療、經貿、國安等專家的視訊會談，接著和聯邦參議員達克沃絲（Ladda Tammy Duckworth）熱線對話，賴清德指出，一早接連4場視訊會議後，即將結束這次特使團出訪所有的行程。終於有時間和蕭美琴坐下來吃午餐、話家常。

賴清德表示，很感謝此次所有參與專案的各駐館處，因為有大家縝密的規劃、妥善的應變，才能完成總統所交付的任務，「真的很榮幸和大家一起為國拚外交，謝謝，大家辛苦了。台灣，我們回來了！」