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日經：美國因素影響　宏都拉斯總統將維持與台邦交

▲▼副總統賴清德於宏都拉斯時間26日晚間，與宏都拉斯新任總統卡蕬楚（Xiomara Castro）會面。（圖／路透）

▲ 賴清德26日晚間與卡蕬楚會面。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

友邦宏都拉斯新任總統卡蕬楚（Xiomara Castro）27日就職，副總統賴清德出席典禮致賀。外媒分析，這代表宏國將繼續維持與台灣邦交，而卡蕬楚去年曾承諾，若當選總統將與中國建交，如今態度大轉變，背後美國因素影響重大。

《日經亞洲》29日指出，台灣副總統賴清德出席卡蕬楚就職典禮，意味著宏國將維持與台灣數十年的外交關係。卡蕬楚26日單獨會晤賴清德，會後向台灣媒體表示，感謝台灣支持，也希望雙方長期合作。但她在2021年競選期間曾承諾，若當選總統，將迅速與中國建立外交及商業關係。

報導分析，卡蕬楚態度轉變的原因是出於她對美國的重視。美國在貿易及移民等地區問題上都是宏國重要夥伴，副總統賀錦麗（Kamala Harris）27日也出席卡蕬楚的就職典禮。

宏國商界領袖持續敦促卡蕬楚，應優先考量與美國關係。一個重要的商業團體就在本月稍早表示，不能拿美國這個最大市場來冒險。根據宏國央行數據，該國2020年對中國出口總額為2470萬美元（約新台幣6.9億元），不到對美出口額的2%。

賀錦麗也藉此次出訪行程，向卡蕬楚強調宏國與台灣邦交的重要性。拉丁美洲長期被視為美國勢力範圍，而美國正急於遏止中國影響力在此日益擴張。

一名美國高級官員26日也表示，「我們很感激台灣在推動宏都拉斯及該區域其他地區的發展上扮演建設性角色，也非常希望他們持續發揮這種作用。」

與此同時，台灣經濟部本月稍早依據「台宏自由貿易協定」，取消肉類、乳製品等25種宏國進口商品關稅，努力爭取宏都拉斯支持。

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