辣妹懷孕「臉誇張水腫」驚呼：這誰？對比照曝光　網一面倒力挺

▲莎凡娜懷孕40周時臉嚴重水腫，和懷孕前判若兩人。（圖／翻攝自TikTok／savannalynnbeauty）



記者張方瑀／綜合報導

懷孕對女性來說，是人生非常重要的轉折點之一，不僅會帶來身分上的變化，就連外型也可能出現巨大改變。美國一名孕婦懷孕40周時，就在TikTok上分享了自己外貌的變化，只見她孕前的妝容完整、穿著也十分火辣，沒想到懷孕後期，全身上下都嚴重水腫，幾乎看不出來是同個人。

根據《每日星報》報導，美國孕婦莎凡娜（Savanna Lenfestey）在懷孕40周時，因為懷孕後體內的激素變化，導致自己全身上下都嚴重水腫，她也在TikTok上分享了自己的外貌變化，吸引超過260萬人觀看。

莎凡娜懷孕前熱愛化妝，臉頰、下巴的線條輪廓相當明顯，穿著也十分火辣，結果懷孕後，臉已經浮腫到完全認不出來，不僅臉部線條完全不見，連眼睛都被擠到變小，但她絲毫不在乎，更戲稱「期待見到正常的自己」。

許多網友也在底下留言力挺表示，這是生產的必經過程，是很正常的一件事，「我懷孕的時候也水腫很嚴重，但不久後就恢復正常了」、「你還是非常美！這對懷孕的女性來說是正常的，只要給它愛，一切都會復原」、「會水腫是真的！但我的嘴唇也因此變豐滿，我超愛」、「我們的身體不斷在變化，這就是一個祝福呀！」

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