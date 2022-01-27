幫派成員慘遭屠殺分屍！他「剖胸深掘」挖心臟啃食　血腥影片曝光

▲墨西哥販毒組織槍手慘遭殺害肢解，對手將心臟挖出啃食，在塞到被害者嘴巴內、丟到地上。（圖／翻攝自Twiiter）

記者羅翊宬／綜合報導

墨西哥境內幫派組織販毒、洗錢等各種犯罪橫行，該國知名販毒幫派「錫納羅亞集團」（Sinaloa Cartel）的組織成員，竟然遭到競爭對手以血腥手段殘忍殺害，不僅如此，甚至傳出有多名成員遭到其肢解分屍，再用大型刀具剖開屍體胸膛、挖出心臟，像是吃饅頭般一口又一口啃咬咀嚼，如此驚駭的影片在網路上瘋傳。

根據英媒《每日星報》（The Daily Star），該段血腥殘忍的影片近日在推特、YouTube等社群網路上被瘋傳，影片中慘遭敵手肢解的屍體為錫納羅亞集團的一名槍手，該組織成立於1989年，上一任領導人是墨西哥知名毒梟、暱稱「矮子」的華金•古茲曼（Joaquín Archivaldo Guzmán Loera），矮子古茲曼是Netflix影集「毒梟矮子」的主角。

專門報導美國、墨西哥邊境販毒集團新聞消息的部落客網站《Borderland Beat》指出，死者是錫納羅亞集團中名為詹巴達（Mayo Zambada）的槍手，他的身旁還有其他名死者倒臥在地，屍體軀幹上有一道很長、很深的傷口，鮮紅的傷口疑似遭人挖空，懷疑早被對手用大型固定刀片肢解、移除某些身體部位或器官。

▲墨西哥幫派成員遭剖胸挖心，點擊圖片連結可觀看影片，內容血腥慎入。（圖／翻攝自Twtter）

從影片左側，可以看到某名幫派成員揮舞著大型刀具肢解屍體的畫面。《Borderland Beat》推測，兇手疑似是來自墨西哥西南部哈利斯科州（Jalisco）的新興犯罪組織「哈利斯科新世代犯罪集團」（簡稱CJNG）的成員，該組織目前領導人是墨西哥頭號通緝犯賽萬提斯（Nemesio Oseguera Cervantes），他也是該國的知名毒梟。

報導分析，這支影片並沒有聲音，其內容帶有濃厚的警告意味，除了做為CJNG彰顯自家勢力的宣傳利器、更是向錫納羅亞無情的血腥嗆聲。

▲錫納羅亞集團前領導人「矮子」古茲曼被移送至墨西哥戒備森嚴的監獄Altiplano，他曾有多次越獄紀錄。（圖／達志影像／newscom）

據悉，「矮子」古茲曼於2016年引渡至美國接受審判後，其所領導的錫納羅亞組織由他3個兒子掌管，因接任領導者行事風格低調，加上貝爾特蘭-萊瓦兄弟分離出去，才導致該組織逐漸式微。

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