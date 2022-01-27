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美眾院推新法對抗中國！　法案首提台灣「更改代表處名稱」

▲▼ 美台,台美,美國國旗,台灣國旗。（圖／路透）

▲《2022年美國競爭法》中要求美國務卿須針對駐美台北經濟文化代表處更名一事進行溝通。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國眾議院26日公布《2022年美國競爭法》，此法案旨在提高美國對中國的競爭力，支持美國晶片產業，其中包括提供半導體製造和研發共520億美元的補貼。法案中也要求，美國國務卿必須針對駐美台北經濟文化代表處更名一事進行溝通。

美國聯邦參議院去年6月曾通過耗資2千5百億美元的跨黨派《美國創新及競爭法》（US Innovation and Competition Act）法案，意在與中國全面抗衡，而眾院26日推出自身版本，眾院民主黨籍議長裴洛西（Nancy Pelosi）表示，這份法案會加強對晶片的投資，提高美國的製造和研究能力，提升美國的競爭力和領導地位。

根據這項法案，美國將創立美國晶片基金，撥款520億美元鼓勵美國私營部門投資半導體生產等；授權450億美元改善美國供應鏈、加強製造業、防止關鍵物品短缺並確保更多此類產品在美國製造。眾院表示，這筆資金可用於「將製造攝遷出令人擔憂的國家」，包含對美國經濟或國安造成重大威脅的國家。

除此之外，法案中也提到美國對台關係，要求美國國務卿必須針對駐美台北經濟文化代表處更名為「台灣在美代表處」（Taiwan Representative Office in the United States）一事進行溝通，這會反應出美國與台灣的關係實質性地深化。

眾院預計在下周針對法案進行審查，若是通過，那參眾兩院領導人將透過談判來解決法案分歧。總統拜登說，參眾兩院的提案代表了對美國工業基礎和研發的變革性投資，推動了美國在20世紀的全球經濟領導地位。

►美強化高科技抗中！　眾院推出《2022年美國競爭法》

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