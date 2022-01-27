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「大排長榮」再現！貨車翻覆橫卡日本阪神高速公路　車輛全塞住

▲▼ 日本阪神高速公路翻車事故。（圖／翻攝自推特）

▲印有「長榮」（EVERGREEN）的貨櫃車在日本阪神高速公路翻車。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

日本一輛印有「長榮」（EVERGREEN）字樣的貨櫃車27日中午在日本阪神高速環狀線翻覆，從曝光的畫面可以看到，貨櫃車直接橫卡在高速公路中間，兩線道全部卡死，其他車輛堵在後方動彈不得，就像去年長榮貨輪卡在蘇伊士運河的畫面再次重現。

根據《共同社》報導，在日本當地時間27日上午11時45分左右，位在大阪市北區堂島濱1丁目的阪神高速環狀線上發生翻車事故，一輛印有「長榮」字樣的貨櫃車意外翻覆。據了解，開車的是一名50多歲女性，幸運的是沒有明顯受傷，她僅表示，車子在擦撞到側壁後就翻覆了。

警方表示，貨櫃車翻覆的地方為在市中心與池田線會合的地方，中之島系統交流道（JCT）附近，車流量相當大，從曝光的畫面可以看到，兩線道全部卡死，其他車輛堵在後方動彈不得，目前也已出動吊車，但狀況尚未完全排除，兩線道之間暫時停止通行。

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