寄宿學校發現近100「童屍埋葬地」　辦學90年！爆酷刑性侵黑歷史

▲加拿大2021年通過立法，將9月30日定為「全國真相與和解日」法定假日，以悼念在印地安人寄宿學校喪生的兒童。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

加拿大英屬哥倫比亞省（British Columbia，又稱卑詩省）一所寄宿學校發現近百處可能「埋藏人屍」的地點。原住民組織調查發現，這所開辦於1891至1981年的學校恐有虐待的黑歷史，許多學童不堪酷刑、飢餓與性侵而試圖逃跑，其中一人逃離後仍陳屍荒野，但因為那是個印地安人小孩，當時警方選擇直接忽視。

根據《衛報》報導，加拿大威廉姆斯湖第一民族組織（WLFN）對聖約瑟夫教會寄宿學校（St Joseph’s Mission Residential School）的初步調查發現，470公頃的校地中有14公頃被確定為可疑區域，透過探地雷達與空中、地面光學雷達等儀器找出93處「可能有人類埋葬」的地點，但唯一能確認的方法只有開挖。

WLFN負責人塞拉斯（Willie Sellars）表示，繼去年春季在另一所印地安寄宿學校附近發現逾200處無名塚後，又再次發現曾有虐待黑歷史的學校，調查團隊不僅記錄了嬰兒、兒童謀殺或失蹤的案例，還聽到無數關於聖約瑟夫寄宿學校的學生遭受系統性酷刑、飢餓與性侵的故事。

塞拉斯說，有證據顯示，部分兒童被棄屍附近河流與湖泊，學校焚化爐也曾被用來處理學生的屍體，「幾十年來，聖約瑟夫教會一直有忽視與虐待兒童的報告，更有許多兒童死亡或失蹤，但這些報告在大部分的歷史中都被視為不可信的。」

報導補充，從1830年代開始到1997年最後一所寄宿學校停辦，加拿大在超過一個世紀的歷史中，至少有15萬名原住民兒童被迫離開家庭，到寄宿學校上課，其中許多學校是由教會管理，孩子們被迫改變信仰，取新的名字，禁止說母語。加拿大國家真相與和解中心（NCTR）估計，約有4100名兒童在寄宿學校死亡，且真實人數可能還要高得多，大批的孩子去上學後再也沒有回家。

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