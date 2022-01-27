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登山男攻頂「秒衝懸崖拍照」卻滑倒　狂墜60樓高山崖！友目睹慘劇

▲▼美國21歲男子掉落懸崖，狂墜60層樓高。（圖／翻攝自Facebook）

▲美國21歲男子掉落懸崖，狂墜60層樓高。（圖／翻攝自Facebook）

記者張寧倢／編譯

美國亞利桑那州一名21歲男子雅各柏森（Richie Jacobson）和友人一起徒步登山，等到他們終於攻頂後，雅各柏森獨自走到懸崖邊打算拍照，卻不慎滑倒摔下山，同行友人目睹他墜崖的恐怖瞬間。附近治安單位估計，他墜落高度最多可能達到210公尺，大約60層樓高的高度。

▲▼Lost Dutchman州立公園、Lost Dutchman State Park。（圖／翻攝自亞利桑那Lost Dutchman州立公園官網）

▲雅各柏森與友人一起前往亞利桑那中部一處州立公園登山，卻發生致命意外。（圖／翻攝自亞利桑那Lost Dutchman州立公園官網）

根據《太陽報》報導，雅各柏森23日和一名友人前往鳳凰城東部的Lost Dutchman州立公園，他們登上迷信山脈的平頂峰後，預計在這山頂上露營過夜。不料，雅各柏森走到懸崖邊打算拍照的時候，竟不慎滑倒，瞬間墜谷。根據皮納爾縣（Pinal County）治安官辦公室發言人說法，同行友人在24日午夜12時45分左右撥打了911報案電話求助。

發言人透露，公共安全部門動用直升機，才終於在墜崖處下方700英尺附近的小徑上尋獲死者遺體，估計墜落高度在400到700英尺（約122到213公尺）之間。若以每層樓高3.5公尺計算，相當於60層樓的恐怖高度。治安官辦公室警佐皮歐伯（Doug Peoble）說，沒有發現任何謀殺、藥物濫用的跡象，「這是一起相當悲慘的事故。」

死者父親理查德（Richard Jacobson）也在臉書發文，宣布將在29日為兒子舉行喪禮，「請來祝福我們的好兒子。他會被眾人深刻思念，但也將永遠存在我們的心中。他愛他生命中遇見的所有人，並總是能發現每一個人的優點。」

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