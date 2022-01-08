桃機群聚案14確診　蔡英文為前線防疫人員打氣：不該稱他們是破口

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，由於國際疫情嚴峻，境外移入創新高之外，身為國門的桃園機場近來也爆發群聚感染，至今累積14例本土確診個案。總統蔡英文8日下午視察疫情指揮中心，了解防疫整備狀況，也特別提醒要嚴格執行春節檢疫專案，同時呼籲外界，要多鼓勵機場的清潔工、防疫計程車司機等，「他們都是在第一線承擔染疫風險替大家服務，社會少了他們就無法運作」。

▲總統蔡英文視察中央流行疫情指揮中心。（圖／記者林敬旻攝）



蔡英文在下午3點左右到場，除了衛福部外，包括外交部長吳釗燮、教育部長潘文忠等也都出席此次的視察。會後蔡英文表示，今天來指揮中心，主要是要了解應變作為，同時也趁此機會也來感謝指揮中心同仁辛勞。這一週出現omicron本土案例，中央跟地方都採取許多措施，來因應疫情變化。今天來聽到指揮中心做的簡報，同時桃園市政府也做了簡報，非常感謝指揮中心全體同仁的辛勞。

「目前中央地方密切合作，全力防堵疫情。」蔡英文表示，有最新情形會立刻向國人報告，請大家不用驚慌。今天要特別提醒，要嚴格執行春節檢疫專案，全力守住疫情防線。

同時蔡英文也呼籲，大家要趕快去接種疫苗，我們要沉著面對疫情，也要提升免疫的防護力。現在滿18歲的民眾只要完整接種2劑疫苗，滿12周，都可以接種第3劑，所以要請大家做好防疫措施，也盡快接種疫苗，一起提升台灣群體免疫力，共度疫情的挑戰。

最後蔡英文也呼籲，疫情的挑戰一波接一波，她要再次呼籲，如同陳時中所說，不論是機場的清潔人員或是防疫計程車司機，都是在第一線承擔染疫風險、替大家服務，社會少了他們就無法運作。

「因此，當他們染疫的時候，應該要關心他們、鼓勵他們，不應該稱他們為破口。」蔡英文說，在這裡特別感謝第一線防疫人員的付出，也請大家為他們加油繼續團結防疫，守護台灣。